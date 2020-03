Vox demana aprofitar l'estat d'alarma per treure totes les competències a Catalunya

Vox vol treure totes les competències de Catalunya i ha vist amb l'estat d'alarma una oportunitat per fer-ho. Entre les 19 esmenes que ha presentat el grup d'ultradreta a la petició de pròrroga de l'estat d'alarma, n'hi ha una que reclama retirar totes les competències de "la Comunitat Autònoma de Catalunya" i que passin a mans de l'autoritat competent, és a dir, del govern espanyol."Per excepció, en el cas de la Comunitat Autònoma de Catlunya totes les competències autonòmiques seran assumides per l'autoritat competent", diu l'esmena. En altres paraules, Vox proposa la supressió total de l'autonomia catalana, anant més enllà de l'article 155 aplicat l'any 2017 pel PP. El motiu esgrimit pels ultres és "una millora tècnica" de l'estat d'alarma, però si res no canvia l'esmena no tirarà endavant.D'altra banda, ERC també ha presentat una esmena demanant reforçar les mesures adoptades amb l'estat d'alarma aturant la producció de les activitats no essencials. Els republicans, així com la resta de grups independentistes d'arreu de l'Estat, han anunciat que s'abstindran a la petició de prorrogar l'estat d'alarma fins el 12 d'abril.

