Es disparen els ERTO a Catalunya: 10.700 expedients i 71.000 treballadors afectats en un sol dia

El nombre de treballadors afectats per un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) a Catalunya s'han disparat en les darreres un dia, amb un increment de 10.700 expedients registrats i de 71.000 treballadors afectats en relació a dimarts, segons les últimes dades del Departament de Treball.En total, a Catalunya hi ha 342.602 persones que hauran de percebre l'atur de forma temporal, el 9% dels ocupats a finals de l'any passat. Ja hi ha 41.555 expedients presentats per empreses catalanes des que es va decretar l'estat d'alarma per la pandèmia de coronavirus, el 14 de març.Per demarcacions, Barcelona concentra el nombre més gran d'ERTO, amb 29.565 registres i 269.718 persones que aniran a les llistes de l'atur temporalment.Aquest mateix dimecres, les patronals catalanes han coincidit a demanar al govern espanyol mesures econòmiques més enèrgiques mentre duri l'emergència del coronavirus. Molt especialment, han demanat que se suspengui el pagament de les quotes a la Seguretat Social dels autònoms.

