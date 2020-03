Obren diligències a un veí de Tortosa després de ser advertit més de vint vegades per incomplir el confinament

La Policia Local de Tortosa ha instruït diligències judicials per un delicte de desobediència a un veí de Tortosa que ha incomplit repetidament l'ordre de confinament per la pandèmia de coronavirus. Els agents l'havien advertit en més de vint ocasions perquè es mantingués al seu domicili i li havien aixecat fins a tres actes per no justificar la seva presència al carrer. Aquest dimarts la policia local va aixecar 17 actes sancionadores a la ciutat, i els Mossos, 14.L'alcaldessa Meritxell Roigé ha insistit a demanar a la ciutadania que estigui a casa. "És l'única manera que tenim d'evitar que el virus s'escampi més. Si ho complim podrem tornar el més ràpid possible a la normalitat", ha dit.A Tortos,a la majoria de targetes moneder a les famílies beneficiàries de la beca de menjador escolar s'han repartit, però hi ha hagut alguna dificultat per localitzar les famílies, ja que les adreces no són correctes. L'Ajuntament demana a les famílies que les estan esperant que ho comuniquein als serveis socials.

