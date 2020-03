La Caixa de Solidaritat donarà 100.000 euros per combatre el coronavirus

La Caixa de Solidaritat farà un donatiu de 100.000 euros a repartir entre l'Hospital Clínic de Barcelona, per fer front a despeses de material sanitari, i a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, per ajudar als projectes de prevenció i tractament precoç del corona virus dirigits pel doctor Oriol Mitjà. Així ho explica l'entitat a través d'un comunicat aquest dimecres, on considera que el donatiu és una acció de solidaritat "de la ciutadania per la ciutadania".Leo Messi no es queda enrere i dona un milió d'euros per combatre el coronavirus a Catalunya. El capità del Barça ha donat aquesta xifra a l'Hospital Clínic de Barcelona, un dels punts més importants en la lluita contra el Covid-19 a Catalunya. El crack argentí ha fet la donació el mateix dia que l' entrenador Pep Guardiola hagi donat la mateixa quantitat a la Fundació Àngel Soler La donació milionària de Messi es repartirà entre el Clínic i un altre centre hospitalari a Rosario, la seva població natal, on encara estan en les primeres fases de la pandèmia. L'hospital barceloní ha confirmat la donació a través d'unes piulades a Twitter.Pep Guardiola també ha donat la mateixa quantitat que Messi per lluitar contra la pandèmia del coronavirus . Ho ha fet a través d'una campanya de donació impulsada pel Col·legi de Metges de Barcelona i la Fundació Àngel Soler, aquesta tarda de dimarts. Les dues entitats han informat de la gran aportació del tècnic de Santpedor, que anirà destinada a la compra de material sanitari.Les donacions per a aquesta campanya, que tot just es va posar en marxa aquest dissabte, poden realitzar-se al compte bancari ES66 0182 4383 9002 0185 8057 de la Fundació Angel Soler Daniel. Fins avui, abans de la donació de l'entrenador del Manchester City, sumava 33.000 euros.Totes les aportacions recaptades es destinaran a l’adquisició i producció de material, el qual serà distribuït als centres sanitaris de tot Catalunya d’acord amb les necessitats i urgència i en coordinació amb el Departament de Salut. També serviran per a poder finançar la producció alternativa (a través d’impressió 3D i altres) de respiradors i altres elements de protecció per al personal sanitari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor