Deu casos de coronavirus en una residència d'avis de Valls

Des de Salut s'ha informat a l'ACN que s'està al corrent d'aquest brot i que s'hi està treballant i fent les recomanacions pertinents, si bé a hores d'ara no confirma el nombre exacte de casos detectats en aquesta residència d'avis, una xifra que, de fet, pot anar variant molt en les pròximes hores. La Fundació Vilaniu, entitat especialitzada en temes assistencials, vinculada a l'Ajuntament de Valls, s'hi ha implicat ràpidament en tenir constància de la gravetat de la situació, d'acord amb el Departament de Salut.Segons fonts municipals s'hi intervé amb personal i recursos per donar assistència als residents -alguns en estat greu, segons el consistori- i també per tallar tota via de transmissió del virus a l'exterior. Els avis afectats estan en aïllament igual que la resta d'usuaris no infectats i se segueixen les mesures de seguretat per evitar la propagació. Malgrat tot, des de la gerència s'assegura que l'estat de salut dels avis és bo i que el principal problema radica en què "falten mans" per poder assumir el volum de feina.Aproximadament el 70% de la plantilla està de baixa i, davant la dificultat de disposar de personal, des de la residència s'ha hagut de recórrer a reincorporacions provinents d'altres centres que gestionen. Però des de gerència es valora positivament la ràpida capacitat de resposta.El centre també s'ha posat en contacte amb la Subdelegació del govern espanyol per demanar el suport de la UME -Unitat Militar d'Emergència. Se sospita que el brot en aquesta residència pugui estar relacionat amb el d'Igualada.