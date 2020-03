Clam de les patronals contra el pagament de les quotes d'autònoms

Clam generalitzat de les patronals catalanes per reclamar al govern espanyol que suspengui el pagament de les quotes d'autònoms mentre duri la crisi del coronavirus. Pimec, Cecot i Anem per feina han coincidit a fer aquesta exigència, a més de demanar altres iniciatives per paliar els efectes del Covid-19 als autònoms i a les petites i mitjanes empreses del país. I fins i tot la gran patronal catalana, Foment del Treball, s'ha obert també a mesures d'estímul de l'economia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor