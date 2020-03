Espanya tanca amb la Xina una compra de 432 milions en material per combatre el coronavirus

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que Espanya ha tancat amb la Xina una compra per valor de 432 milions d'euros de materials de protecció i assistencial per combatre la crisi sanitària provocada pel coronavirus. A l'estat espanyol ja hi ha més morts -3.434- que a la Xina.Illa ha desgranat part d'aquesta compra. Per una banda, s'han invertit ja 550 milions en mascaretes -tan quirúrgiques com de protecció respiratòria- que se subministraran durant vuit setmanes. També s'ha tancat un acord amb dos proveïdors de 5,5 milions en tests ràpids que arribaran entre març i abril, així com 950 equips de respiració assistida que s'aniran distribuint entre abril i juny. Per últim, Illa ha precisat la compra de 11 milions de guants que seran distribuïts durant quatre setmanes.En tot cas, el ministre ha reconegut que caldrà comprar més respiradors i que des del govern espanyol s'estan gestionant compres de més equips i producció a nivell estatal per no dependre de subministraments de tercers països.El ministre de Seguretat Social, Inclusió i Migracions, José Luis Escrivá, ha xifrat en 130.000 els treballadors que estan en una situació de baixa laboral i ha explicat que el govern espanyol està "compromès" amb la implementació d'una renda mínima vital. Escrivá també ha recordat que aquells autònoms que veuen interrompuda la seva activitat o reduïda en més d'un 75%, no han de pagar les cotitzacions socials i rebran un prestació d'almenys 950 euros.En tan sols 24 hores, Espanya suma 738 morts més per coronavirus i la xifra total s'enfila ja a 3.434. De nou, es tracta d'un increment del 20% en un dia. També ha crescut la quantitat de contagiats diagnosticats, que són en total 47.610, quasi 8.000 més que aquest dimarts. Amb el volum de persones que han mort en aquests moments, l'estat espanyol supera ja la Xina Del total de les persones infectades, 3.166 estan ingressades a les UCI mentre que 5.367 han superat ja el virus. La Comunitat de Madrid i Catalunya segueixen sent els dos territoris més afectats. El primer acumula 14.597 casos i 1.825 morts, mentre que en el segon ja hi ha 9.937 positius i 516 morts. El creixement d'afectació es concentra especialment a Catalunya, on els casos han crescut a un ritme superior al de Madrid. En tan sols un dia, ha augmentat en un 50% les hospitalitzacions i en un 42% els ingressos a les UCI.Malgrat les xifres, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que "no s'està lluny" del pic de contagis. "Estem en el pic i anant cap avall", ha afirmat. "Estem controlant la transmissió i els contactes de risc", ha insistit, però ha detallat que cal controlar els contagis intra-familiars i que per això cal complir les mesures d'aïllament.Més enllà de la proximitat del pic que diu Simón, el director de coordinació de la crisi sanitària ha assegurat que el focus s'haurà de situar en l'impacte assistencial que de totes maneres tindran els contagis i, especialment, els pacients de gravetat, en els pròxims dies.Simón ha explicat també els recursos de protecció "no són fàcils d'aconseguir" perquè hi ha una "lluita internacional molt important", així com difícil és incrementar la producció dels productes imprescindibles. També ha admès que hi ha alguns hospitals amb l'accés limitat a equips de protecció i material i que és lògic que això generi "malestar". Col·lectius de professionals sanitaris han denunciat "inseguretat i desprotecció" per fer front a la crisi sanitària.Tot i que la diagnosi global és que la majoria de la ciutadania està complint amb les mesures de l'estat d'alarma, José Ángel González, comissari principal de la policia espanyola, ha explica que en les últimes 24 hores s'han fet 55 detencions i s'han aixecat 6.039 actes per saltar-se la normativa. José Manuel Santiago, cap de l'estat major de la Guàrdia Civil, ha explicat que ahir es van produir 19 detencions per desobediència i 7.000 denúncies per saltar-se les limitacions de circulació

