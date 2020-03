Cecot qualifica d'«insuficients» les mesures del govern espanyol per ajudar empreses i autònoms

La Patronal Cecot , amb seu a Terrassa, qualifica d'insuficients les mesures aprovades pel Consell de Ministres aquest dilluns per ajudar les empreses i autònom s -que hauran de seguir pagant la quota mensual- afectats per l'aturada pel coronavirus.La institució considera que des de Moncloa "s'ha d'impulsar i reforçar" el sistema econòmic a través de la política fiscal. En aquesta direcció, critiquen que no s'exoneri el pagament de les quotes patronals a la Seguretat Social o l'ajornament dels impostos fins al segon semestre del 2020.A més, l'organització empresarial remarca que "també és imperatiu" salvar les empreses i llocs de treball que les integren, tot afegint que un cop parat, el moviment econòmic requereix un esforç "molt major" per reprendre'n la marxa.Antoni Abad, president de la Cecot, indica que el govern espanyol "encara té una gran oportunitat d'utilitzar la política fiscal per complementar les mesures financeres previstes i demanar al BCE la màxima col·laboració" per atendre les necessitats del mercat i les empreses davant l'estat d'alarma pel coronavirus.

