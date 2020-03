Aragonès reclama als grups aprovar ja els pressupostos catalans per al 2020

El vicepresident Pere Aragonès ha agafat el relleu de Quim Torra a l'hora d'informar els grups parlamentaris sobre les mesures del Govern contra el coronavirus i les seves conseqüències en els ciutadans i les empreses. El missatge d'Aragonès s'ha basat en demanar col·laboració a tots els grups per aprovar els pressupostos de la Generalitat previstos per al 2020 i, al mateix temps, acordar totes les modificacions necessàries al Parlament per fer front a les afectacions del covid-19. El vicepresident ha indicat que no es poden fer uns nous pressupostos perquè es "perdrien" fins a sis mesos."Tindrem setmanes i mesos de situació excepcional. No hi haurà una tornada immediata a la normalitat, serà gradual. Des d'aquest realisme, volem fer una crida a l'esperança", ha ressaltat Aragonès, que ja ha superat el coronavirus. Porta pràcticament dues setmanes aïllat a Pineda de Mar, on resideix, i assistint de forma telemàtica a les reunions que s'estan mantenint les últimes setmanes amb tots els sectors.En clau macroeconòmica, Aragonès ha apuntat que les guies de control del dèficit ja no poden servir per aturar els efectes de la pandèmia. Aragonès ha demanat al govern espanyol que les administracions puguin tenir més marge gràcies a la suspensió de la regla de despesa, i ha apuntat que l'Estat hauria de destinar 73.000 milions d'euros de la part corresponent de l'emissió del Banc Central Europeu (BCE) per emetre deute i augmentar la despesa en matèria sanitària durant els propers mesos.Aragonès ha indicat que ahir es va posar en marxa un grup de treball entre el Govern i la indústria catalana per tal de subiministrar el material necessari des de Catalunya . "La recentralització ens ha posat més dificultats. La millor manera d'actuar és des de la subsidiarietat", ha ressaltat el dirigent d'ERC, que ha indicat que els materials més necessaris seran mascaretes, guants i equips de protecció individual, els anomenats EPI. Hi ha, també, un marketplace virtual entre empreses a través de la conselleria d'Empresa i Coneixement per posar en contacte companyies."Els canals del mercat estan saturats", ha indicat Aragonès, que ha demanat construir una "indústria de defensa sanitària" de cara a les properes setmanes i mesos. També en relació amb l'economia, el vicepresident ha assenyalat que la prioritat és evitar els acomiadaments, i ha indicat que es mobilitzaran "fins a mil milions d'euros" a través de l'Institut Català de Finances (ICF) i Avalis per ajudar empreses. També ha detallat que hi haurà ajudes de fins a 2.000 euros per a autònoms afectats per la crisi, i ha demanat que la quota no es cobri mentre estigui vigent l'aturada pel coronavirus.Pel que fa a les targetes moneder destinades a les ajudes per beques menjador, Aragonès ha apuntat que també tindran validesa durant els dies de Setmana Santa. Cinquanta municipis van fer arribar una carta a la Generalitat per queixar-se de la gestió que havia fet el Govern d'aquesta qüestió. El vicepresident ha demanat que hi hagi "coordinació" entre administracions, i hi haurà reunions en els propers dies. Catalunya podria viure el pic de contagis a finals d'abril i això podria obligar a allargar les mesures restrictives de confinament fins al mes de juny. Aquest és un dels escenaris que valora el Govern. Així ho ha afirmat aquest dimecres el president de la Generalitat, Quim Torra, en la compareixença telemàtica davant els grups parlamentaris.Torra ha exposat que és el seu "deure" plantejar tot el que pot ocórrer i ha demanat extremar els esforços -amb el confinament total de la població- per evitar que els sacrificis de la població s'hagin d'allargar més del compte. "No hi ha cap més remei que el confinament total", ha insistit el president de la Generalitat, en la línia del discurs desplegat els darrers dies. "Per responsabilitat, cal contemplar tots els escenaris", ha reblat Torra, tot recordant que els resultats de les mesures preses no tenen rendiment fins dues setmanes després."És molt important que tinguem la mínima activitat imprescindible. Si no actuem amb contundència ara, els contagis, els pics, s'allargaran algunes setmanes", ha apuntat el president, que ha volgut enviar també un missatge optimista. "Ens en sortirem", ha afegit. Torra, que ha repassat les dades de víctimes mortals, contagis i altes, ha reclamat posar a disposició del personal sanitari tots els recursos necessaris per combatre l'epidèmia, des d'equips de protecció fins a respiradors per als pacients.El nombre de morts per coronavirus a Catalunya va seguir augmentant durant la jornada de dimarts i va superar el centenar en les últimes últimes 24 hores, u ritme superior al de dies anteriors. En l'últim dia amb dades disponibles van perdre la vida 177 persones , la xifra més alta des que va arribar la pandèmia al país. Amb aquests guarismes, el saldo de morts s'eleva a 516. En l'aspecte positiu, aquest dimarts s'han comptabilitzat un total de 519 altes, i la suma total de persones que han superat la malaltia és de 1.274.La xifra de nous contagis per coronavirus, a banda, va tornar a augmentar i durant la jornada d'ahir va pujar en 2.073, rècord absolut fins ara en un sol dia. Amb aquestes dades, el total de positius acumulats és ara de 9.937, fregant els 10.000. Del totald'afectats, 781 es troben greus, un centenar més que el dia anterior.Torra ha demanat a l'Estat actuar amb "transparència" en el repartiment del material sanitari per combatre el coronavirus. En la sessió informativa telemàtica davant dels grups parlamentaris, destinada a explicar les mesures adoptades per frenar l'expansió de l'epidèmia, Ha exposat, a banda, que Catalunya està actuant en aquesta crisi "amb els recursos propis".El president català ha recordat que, des que el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma, la Generalitat ha insistit en el confinament total. "El confinament, com més dràstic, millor. Hem de triar entre vida i economia per tenir vida i economia. La prioritat, ara, ha de ser la salut perquè després ens puguem recuperar econòmicament", ha exposat Torra, que ha recordat que l'informe enviat a l'Estat el 16 de març ja reclamava aturar tota l'activitat econòmica que no fos vinculada als serveis alimentaris, sanitaris i socials.En les peticions a l'Estat, el president de la Generalitat ha recalcat que és imprescindible "saber com s'estan distribuint el material". "La centralització de mascaretes, bates i guants no està funcionant. És urgent solucionar-ho", ha exposat.

