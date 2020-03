Anem per Feina exigeix a Sánchez la suspensió dels impostos a pimes i autònoms

La patronal independentista Anem per Feina ha criticat aquest dimecres a "inoperància" del govern espanyol en la crisi del coronavirus i li ha exigit la suspensió temporal dels pagaments d'impostos, taxes i Seguretat Social. També ha avisat que aquesta mateixa "inoperància" pot dur les empreses a la "desobediència". La mateixa patronal, i també altres actors empresarials catalans ja havien obert la porta a la desobediència fiscal, en un escenari que dibuixa un possible tancament de caixes Anem per feina afirma que el govern de Pedro Sánchez "ignora les peticions de la Generalitat de confinar Catalunya per protegir la població de la propagació de la malaltia", i que "no és capaç de posar sobre la taula mesures econòmiques que facilitin a les petites i mitjanes empreses i als autònoms fer front a una situació excepcional".En aquest sentit, la patronal recorda que "estem a només cinc dies que s'hagin de fer efectius els pagaments de les quotes dels autònoms" i adverteix que "si el govern espanyol no es repensa si permet una moratòria, l'única sortida possible serà la desobediència econòmica"."La inoperància del govern de Pedro Sánchez posa en risc l'economia de Catalunya si es té en compte que les petites i mitjanes empreses són les més nombroses, al voltant de 520.000, i suposen el 58,9% del valor afegit brut de l’estructura econòmica catalana", assenyala l'entitatTambé aquest dimecres, la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec havia assenyalat que més d'un 55% de les pimes i autònoms catalans es plantegen un ERTO per la crisi del coronavirus.

