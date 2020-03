ERC guanyaria les eleccions al Parlament, segons el CIS

ERC guanyaria les eleccions al Parlament si es fessin ara. Així ho apunta el baròmetre de març del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), que excepcionalment reforça les enquestes a Catalunya arran de l'anunci d'eleccions un cop s'aprovin els pressupostos -un horitzó ara aturat, a causa del coronavirus -. El sondeig no fa pronòstic de vot, però sí que apunta que, en la combinació entre intenció directa de vot i simpatia per partits, ERC és el més esmentat, per un 24,1%.El CIS coincideix amb el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) fet públic divendres, per bé que aquest apuntava a què el marge sobre JxCat, que seria segona força, seria limitat . L'ens demoscòpic estatal, en canvi, apunta que el PSC seguiria els republicans, amb el 18,9% de vots -també com a intenció directa+simpatia-, molt per davant de JxCat, amb l'11,3%.Just després se situarien els comuns, amb 9,4%, seguits per Cs (6%), la CUP (4,6%), el PP (3,7%) i Vox (1,5%). Les enquestes es van fer des de l'1 de març -just abans dels primers morts per l'epidèmia- fins al 13 de març, dia de l'anunci de l'estat d'alarma. A Catalunya s'hi ha reforçat la presència amb 1.410 entrevistats.Preguntats directament per quin partit voldrien que governés Catalunya, el resultat és similar, amb un 23,1% que cita ERC, un 18,9% optaria pel PSC i, més lluny, un 11,9% esmenta per JxCat i un 10,3%, els comuns. Pel que fa als líders, però, el president dels republicans, Oriol Junqueras, és l'únic que aprova (5,2) i té millors valoracions que la seva formació.Un 29,5% dels enquestats a Catalunya el voldria com a nou president de la Generalitat, més de sis punts per sobre dels que citen ERC. Miquel Iceta, en segon lloc, es queda en un 15,7%. Pel que fa a JxCat, però, es posa sobre la taula només Quim Torra, qui ja ha dit que no vol repetir en el càrrec i que rep un 7% dels suports, en el CIS.Pel que fa a la gestió del president català, un 13,2% creu que ha estat bona o molt bona, un 31,2% la considera regular i un 51,2%, dolenta o molt dolenta. En relació al Govern, la gestió ha estat bona o molt bona per un 12,8% dels enquestats, regular per un 42,2% i dolents o molt dolenta per un 41,5%. La visió, per tant, és menys negativa que la del president.Finalment, un 50,6% de catalans creu que la independència és la primera o segona problemàtica del país, per davant de l'atur (23,1%) o els problemes econòmics (21,9%). ERC és el partit més citat conforme té més capacitat per arribar a acords amb l'Estat (32,5%), fins i tot per sobre de PSC (19,4%) i comuns (8,4%), així com és el que té millors líders (27,7%), defensa millor els interessos de Catalunya (26,9%) o està més capacitat per governar (26,4%), segons els enquestats.Pel que fa a nivell estatal, les expectatives electorals del PSOE van créixer durant aquests primers dies de gestió de la crisi del coronavirus. El baròmetre pronostica que els socialistes creixerien del 28% de vots aconseguits al novembre fins al 31,9%, a molta distància del PP, que cauria del 20,8% al 19,6%.Per darrere, Vox mantindria un suport molt similar al de les últimes eleccions, amb un 14,8% de vots, mentre que Podem igualaria el que va obtenir llavors, un 12,9%. Ciutadans, al contrari del que semblava en l'anterior baròmetre , no recuperaria massa terreny, creixent tan sols d'un 6,8% a un 7,2%, malgrat el canvi de lideratge d'Albert Rivera per Inés Arrimadas. Les forces d'esquerres estatals, per tant, s'imposarien amb un 46% de suports -incloent l'1,2% de Més País-, per davant de les dretes, amb un 41,6%.En relació al resultat d'unes estatals a Catalunya, el CIS apunta que tant ERC com JxCat perdrien més d'un terç dels vots en unes noves eleccions generals, caient fins al 2,4% i l'1,2%, respectivament, a nivell estatal, i la CUP també retrocediria de l'1% al 0,5%. Unes dades que contrasten amb el CEO, que apuntava a què, en aquests eventuals nous comicis estatal, ERC podria créixer i JxCat i la CUP mantindrien suports

