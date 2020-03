L'exèrcit avisa que la seva missió a Catalunya està «oberta»

La missió de la Unitat Militar d'Emergències (UME) a Calaunya continua "oberta". Així s'ha expresst el comandant de la unitat Luis Martínez durant la roda de premsa de presentació del nou espai a Fira de Montjuïc per al confinament de persones sense sostre , que la UME s'ha encarregat d'habilitar.Martínez ha avançat que 23 militars de l'exèrcit de terra es quedaran a Barcelona per donar suport al funcionament del nou espai, que estarà coordinat per l'Ajuntament de Barcelona i la Creu Roja.A més, el comandant ha assegurat que la UME queda a disposició de la xaxa hospitalària i que continuarà desifectant "zones crítques", com ja va fer amb l'aeroport de Barcelona L'Ajuntament de Barcelona obrirà aquest dimecres dos nous equipaments per permetre el confinament de les persones sense llar de la ciutat durant l'alerta sanitària pel coronavirus. D'una banda, el pavelló 7 de la Fira de Barcelona, oferirà 225 llits només per a homes, mentre que un altre espai al carrer Dos de Maig gestionat per Sant Joan de Déu i els serveis socials municipals pdorà acollir fins a 72 dones sensesotre.A més, l'Ajuntament també habilitarà un tercer espai, aquest amb capacitat per a 30 persones, on s'hi traslladaran les persones vulnerables, principalment sensellar, que s'infectin de coronavirus.En el cas del pavelló firal de Montjuïc, el consistori i la Creu Roja coordinaran el seu funcionament, després que la Unitat Militar d'Emergències (UME) s'hagi encarregat de la seva habilitació. "Vam conèixer de primera mà les necessitats per iniciar el muntatge de l'espai i diumenge un comboi de 61 militars va iniciar les tasques", ha explicat el comandant Luis Martínez. Fins a 23 militars de l'exèrcit de terra donaran suport al funcionament.Hi treballaran 43 persones i l'Ajuntament ha assegurat que no hi entrarà cap persona contagiada de Covid-19. "Farem una revisió mèdica a l'entrada", ha explicat el coordinador de la Creu Roja a Barcelona, Javier Jaén.L'espai té 6.000 metres quadrats de superfície i es preveu que la setmana que ve s'hi afegeixin 225 llits més. "Anirem ampliant en funció de les necessitats", ha assegurat la regidora de Salut, Gemma Tarafa. Hi haurà zones de descans, dutxa i menjador i s'hi faran activitats.Jaén ha explicat que la informació sobre el nou espai s'està canalitzant a través dels treballadors de carrer i dels albergs perquè arribi als potencials usuaris de l'espai.Tarafa ha insistit que l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana no han donat cap instrucció per multar persones sense sostre durant el confinament, tot i que entitats com Arrels han denunciat sancions La regidora de Salut també ha assegurat que l'Ajuntament ja treballa amb la Generalitat per posar a disposició els espais de la ciutat necessaris en cas que calgui obrir hospitals de campanya adjacents als centres hospitalaris.

