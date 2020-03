La Intersindical-CSC reclama als alcaldes que no facin recuperar hores pel coronavirus

La Intersindical-CSC demana "coherència" als ajuntaments del país i que no facin recuperar les hores als seus treballadors per la crisi del coronavirus . El sindicat ha detectat que la gran majoria de governs municipals, formats principalment per JxCat, ERC i PSC, tenen previst fer recuperar les hores perdudes per la suspensió de l'activitat laboral arran del Covid-19 Des del sindicat defensen que això no són "ni vacances ni permisos voluntaris", sinó que és un motiu "de força major" que apel·la a la responsabilitat dels treballadors de quedar-se confinats a casa per evitar el contagi i la propagació del virus.En un comunicat, la Intersindical-CSC afirma haver contactat amb els tres partits polítics amb més representació municipal -JxCat, ERC i PSC- i també amb l'Associació Catalana de Municipis (AMI) i la Federació Catalana de Municipis (FCM). De moment el sindicat només ha rebut resposta d'ERC, que ha afirmat compartir "el mateix criteri" que el sindicat i ha mostrat la seva voluntat de col·laborar per aplicar les demandes sindicals.Amb el suport dels treballadors i treballadores municipals, la Intersindical també ha elaborat un mapa on consta el posicionament dels ajuntaments pel que fa a la recuperació de les hores perdudes del seu personal.

