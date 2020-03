Com ajudar els autònoms? El que hem d'aprendre d'Europa

La França de Macron ha adoptat les mesures en favor dels autònoms que aquí demanen patronals i gremis

Gairebé un 90% de petites i mitjanes empreses i autònoms de Catalunya estan patint algun tipus d'afectació fruit de la pandèmia del coronavirus, com exposava Pimec aquest dimecres. El teixit industrial del país es veu afectat de ple pel coronavirus, però el col·lectiu dels autònoms és un dels que està notant en primera persona la davallada de les vendes i els problemes de tresoreria.Aquests dies, tant la Pimec com Foment del Treball i la major part de gremis, especialment els vinculats als sectors de la restauració, el turisme i el comerç, han aixecat la veu per reclamar a les administracions que adoptin mesures urgents . La principal és la de la suspensió en el pagament de les liquidacions fiscals i les quotes a la seguretat social. Fins i tot la Generalitat s'hi ha posicionat a favor, tal com va traslladar el president Quim Torra a Pedro Sánchez en l'última trobada de líders autonòmics. El consell de ministres d'ahir no va adoptar aquestes mesures , la qual cosa ha fet créixer la inquietud entre els autònoms i les pimes. Encara més quan altres països de la Unió Europea sí que han pres mesures més agosarades. Hi ha el temor, que ha expressat la Pimec, basat en què, si el confinament dura quatre setmanes, es deixarà de generar un volum global d'ingressos d'explotació per pimes i autònoms de l'entorn de 46.800 milions d'euros.Com s'ha actuat en altres països europeus en referència a aquesta qüestió? Ho repassem.El país transalpí és el país europeu més afectat, fins al moment, per la pandèmia. El govern de coalició de centre esquerra (entre el Partit Demòcrata i el Moviment 5 Estrelles), que dirigeix Giuseppe Conte, ha volgut respondre al sotrac amb un paquet de mesures enèrgiques: el decret Cura Itàlia inclou 25.000 milions d'euros adreçats a autònoms, pimes i assalariats. S'ha destinat una partida de 600 euros per a autònoms o assalariats que s'hagin quedat sense feina. Es pagaran aquest març a tots els qui estiguessin en actiu abans de declarar-se l'emergència nacional. També s'han suspès els pagaments de quotes d'autònoms mentre duri el confinament.El líder europeu que va voler emergir com el més diligent i ambiciós davant la pandèmia va ser Emmanuel Macron. En una al·locució televisada, el president de França va emprar tota la retòrica de grandeur possible -"estem en guerra"- i va prometre que "cap empresa tancarà". Va anunciar un fons de 300.000 milions per rescatar companyies i va suspendre el pagament d'impostos i cotizacions als autònoms i empreses, exactament el que ha demanat la patronal catalana i els gremis de restauració, comerç i turisme. També va decretar la suspensió del pagament de les factures d'electricitat, aigua i llum, que assumiria l'Estat.El país governat per Angela Merkel també ha estat ràpid per atendre les necessitats dels treballadors per compte propi. En això, l'executiu de Berlín té a favor seu disposar d'unes finances més robustes que la molts dels seus veïns. Ho ha demostrat creant un fons de rescat per a autònoms i petites empreses de 40.000 milions d'euros.El decret aprovat pel govern espanyol el 17 de març contempla la possibilitat a les línies de crèdit de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), per a les quals l'Estat ha mobilitzat 100.000 milions d'euros. Pels treballadors per compte propi, explícitament, es preveu que els qui puguin justificar una reducció de la seva activitat d'un 75% o més, obtindran el 70% de la base reguladora i no hauran de pagar la quota d'autònoms. També es contempla que pels qui han d'aplicar un ERTO, l'Estat assumirà les despeses de seguretat social.El govern de Pedro Sánchez ha decretat també la moratòria dels pagaments de quotes per part dels autònoms, però en aquest cas es tracta tan sols d'un ajornament, que hauran de satisfer. No es tracta, per tant, de mesures similars a les d'Itàlia o França. El pla de Sánchez, com va anunciar ell mateix, sumava fins a 200.000 milions d'euros, però podia acabar costant només un 5% d'aquesta quantitat Autònoms Pimec, una de les organitzacions representatives del col·lectiu, no amaga el seu desencís per les mesures acordades pel govern espanyol. Considera "insòlit" el manteniment del calendari d'autoliquidacions tributàries, que força els autònoms a ajornaments massius i reclama que la Hisenda espanyola prorrogui el termini d'autoliquidació del proper 20 d'abril fins al 30 de juny per als autònoms.Un dels problemes que ara es produiran és que els autònoms catalans que tributen per estimació objectiva (per mòduls) afrontaran unes quotes trimestrals allunyades de la seva activitat real. Es preveuen en el millor dels casos tres o quatre setmanes de poca o nul·la activitat -les mesures restrictives es poden allargar fins al juny, en funció de quan arribi el pic dels contagis -, de manera que l'entitat reclama reclamat una rebaixa del 25% en la quota tributària del primer trimestre del 2020 en els mòduls, així com l’ajust corresponent de la quota del segon trimestre.

