El CIS preveu un reforçament del PSOE fins l'anunci de l'estat d'alarma

Les expectatives electorals del PSOE van créixer durant els primers dies de gestió de la crisi del coronavirus. El baròmetre de març del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), fet públic aquest dimecres , pronostica que els socialistes creixerien del 28% de vots aconseguits al novembre fins al 31,9%, a molta distància del PP, que cauria del 20,8% al 19,6%. Les enquestes es van fer des de l'1 de març -just abans dels primers morts per l'epidèmia- fins al 13 de març, dia de l'anunci de l'estat d'alarma.Per darrere de socialistes i populars, Vox mantindria un suport molt similar al de les últimes eleccions, amb un 14,8% de vots, mentre que Podem igualaria el que va obtenir llavors, un 12,9%. Ciutadans, al contrari del que semblava en l'anterior baròmetre , no recuperaria massa terreny, creixent tan sols d'un 6,8% a un 7,2%, malgrat el canvi de lideratge d'Albert Rivera per Inés Arrimadas. Les forces d'esquerres estatals, per tant, s'imposarien amb un 46% de suports -incloent l'1,2% de Més País-, per davant de les dretes, amb un 41,6%.Pel que fa a la gestió concreta que fa per ara el govern de PSOE i Podem, un 22,8% la qualifica de bona o molt bona, un 34,2% la considera regular i un 33%, dolenta o molt dolenta. Pel que fa Pedro Sánchez en concret, un 4,4% hi té molta confiança, un 23,9% n'hi té bastanta, un 35,9% n'hi té poca i un 32,6% no n'hi té gens.Aquest baròmetre també fa un seguit de preguntes sobre el coronavirus, en un moment en què ja hi començava a haver morts a l'Estat i just abans d'anunciar-se l'estat d'alarma. Llavors, un 71,2% dels enquestats seguien les informacions del coronavirus amb molt o bastant interès, tot i que un 62,6% considerava que les notícies "alarmen sense necessitat".En tot cas, un 67,3% considerava que el govern espanyol havia d'"anticipar-se i prendre mesures sanitàries estrictes" per prevenir el virus, un 64,9% creia que l'executiu central havia de "prendre mesures urgents encara que siguin impopulars" i un 51,4% estava d'acord en suspendre esdeveniments multitudinaris (un 34,4%, ho rebutjava). Menys d'un 10% dels espanyols, en canvi, afirmava entrar menys a comerços o restaurants orientals o estava incòmode amb la presència de persones amb trets orientals.Per altra banda, aquest CIS reforça el nombre d'enquestes a Catalunya, a causa del recent anunci d'eleccions, un cop s'aprovessin els pressupostos -un horitzó ara aturat, a causa del coronavirus -. En total, s'hi han fet 1.410 enquestes, les quals assenyalen que tant ERC com JxCat perdrien més d'un terç dels vots en unes noves eleccions generals, caient fins al 2,4% i l'1,2%, respectivament, a nivell estatal, i la CUP també retrocediria de l'1% al 0,5%.Unes dades que contrasten amb el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), fet públic divendres, que apuntava a què ERC podria créixer i JxCat i la CUP mantindrien suports . En tot cas, les dues enquestes sí que coincideixen en que, en unes noves eleccions al Parlament, els republicans s'imposarien , tot i que el CIS situa el PSC com a segona força i JxCat, en tercer lloc, al revés del CEO.

