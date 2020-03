Carles d'Anglaterra, positiu per coronavirus

El príncep de Gal·les, Carles d'Anglaterra, ha donat positiu en coronavirus i té símptomes lleus, segons ha comunicat la família reial britànica. L'hereu al tron del Regne Unit té "bona salut" i juntament amb la seva esposa Camila, que de moment no està contagiada, està en aïllament a Escòcia.Un portaveu de la família assegura que no és possible determinar qui va contagiar el príncep Carles, de 71 anys, perquè ha mantingut moltes trobades en les darreres setmanes.

