Tècnics d'Iberia denuncien «manca de protecció» en el manteniment d'avions al Prat

L'empresa comptava amb un estoc de mascaretes, però va ser requisat per la Guàrdia Civil per destinar-lo als hospitals

Tècnics de manteniment aeronàutic (TMA) d'Iberia a l'aeroport del Prat denuncien escassetat de proteccions davant el coronavirus. Segons fonts consultades per, el personal encarregat del manteniment dels avions de la companyia denuncia "l'escassetat de mascaretes", i manté que no van ser subministrades fins el 19 de març, quatre dies després que fos decretat l'estat d'alarma A més, el possible positiu d'un tècnic conegut la nit d'aquest dimarts ha fet saltar les alarmes. Els treballadors mostren la seva preocupació pel fet que les zones compartides puguin estar infectades, tot i que l'empresa la va desinfectar fa dos dies. "És inevitable pensar que tot està infectat", afirma un dels tècnics consultats.Des dels sindicats creuen que s'estan realitzant tasques "prescindibles" i afirmen que estan negociant amb l'empresa perquè "se cessin les activitats", ja que anar a treballar "ara mateix suposa un risc continu". L'empresa, segons afirmen els representants sindicals, comptava amb un estoc de mascaretes, però va ser requisat per la Guàrdia Civil per destinar-lo als hospitals.CCOO ha criticat també que l'empresa hagi actuat "tard", i que tot i que els protocols de seguretat pel cas positiu s'han activat, no coneixen el que pot trobar-se "latent a les zones compartides" amb tot el personal aeroportuari. "Hi ha 27 mascaretes per a unes 200 persones", denuncia el sindicat.Des d'Iberia defensen haver implementat totes les mesures dictades per les autoritats sanitàries, i que tot i que hi pot haver queixes, aquesta "no és l'opinió general dels treballadors". La companyia diu que s'està garantint la neteja de totes les zones i recorda que les mascaretes només les han d'utilitzar "qui tracta amb algú contagiat".Iberia ha sol·licitat l'aplicació d'un ERTE que afectaria el 80% de la plantilla, i defensa la necessitat momentània de seguir volant per "repatiar gent" i assegurar "l'arribada de material sanitari". "Perdem diners però ho considerem necessari", defensen des de la companyia.

