Líders europeus reclamen activar els «coronabonus» per afrontar la crisi

Nou líders europeus, entre ells el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han reclamat al president del Consell Europeu, Charles Michel, que es posi en marxa un instrument de deute europeu, és a dir, que s'habilitin els anomenats "coronabonus". Entre els països que ho han sol·licitat hi ha Espanya, França, Itàlia, Bèlgica, Luxemburg, Grècia, Portugal, Eslovènia i Irlanda. No hi ha Alemanya, que ara com ara s'oposa a aquesta via.A través d'una carta enviada aquest dimecres, els líders europeus alerten de l'"emergència" que suposa el coronavirus. Consideren que aquests "coronabonus" són necessaris per reforçar els sistemes de salut, protegir la producció i distribució de béns essencials i pal·liar l'efecte de la crisi sobre l'economia.Aquests "coronabonus" han de permetre compartir els riscos pressupostaris derivats de la crisi del coronavirus, que està obligant els governs afectats a destinar gran part del seu PIB a combatre la malaltia. La iniciativa consisteix en llançar un bo de deute composta pels diferents bons nacionals. És una opció que es va contemplar en l'última crisi econòmica, la de 2008, però els països del nord d'Europa, liderats per Alemanya, la van bloquejar.Dimarts, els ministres d'Economia i Finances de l'Eurozona van mantenir una reunió telemàtica per abordar aquesta i altres respostes a la crisi. L'objectiu, finançar l'economia europea que quedarà tocada quan passi la crisi.En tan sols 24 hores, Espanya suma 738 morts més per coronavirus i la xifra total s'enfila ja a 3.434. També ha crescut la quantitat de contagiats diagnosticats, que són en total 47.610, quasi 8.000 més que aquest dimarts. Amb el volum de persones que han mort en aquests moments, l'estat espanyol supera ja la Xina.Del total de les persones infectades, 3.166 estan ingressades a les UCI mentre que 5.367 han superat ja el virus. La Comunitat de Madrid i Catalunya segueixen sent els dos territoris més afectats. El primer acumula 14.597 casos i 1.825 morts, mentre que en el segon ja hi ha 9.937 positius i 516 morts.

