Sabadell recupera receptes per combatre una pandèmia de fa més d'un segle

El document amb les prevencions de la grip espanyola de 1918 Foto: Arxiu Històric de Sabadell

El document que recull les morts per la grip espanyola Foto: Arxiu Històric de Sabadell

El passat 11 de març l'Organització Mundial de la Salut (OMS) declarava el coronavirus com a pandèmia . Elevava la categoria d'aquest virus per la seva ràpida expansió, quan aleshores hi havia 118.000 casos en 114 països i 4.291 persones mortes. Però no ha estat la primera vegada que s'ha viscut una situació així al món, el 1918, durant la I Guerra Mundial, va aparèixer el brot de la coneguda "grip espanyola" -anomenada d'aquesta manera per ser el primer país en informar-ne, ja que la resta estava sota censura militar per estar en conflicte-. L'Arxiu Històric de Sabadell (AHS) ha recuperat documents d'aquest període a la ciutat, amb recomanacions per fer front a la "grippe", en què, tot i el pas dels anys i haver, suposadament, evolucionat, no són gaire diferents a les actuals. Per exemple, a data del 8 d'octubre de 1918, s'aconsellava, aïllar malalts, desinfectar lavabos, evitar contacte de mans amb persones "sospitoses o convalescents" i netejar "el nas, boca i post-boca amb alguna substància antisèptica" i també es podien fer amb "aigua de farigola i eucaliptus".En total eren 14 "prevencions", acordades a la Junta Municipal de Sanitat i que signava l'"Arcaldía Constitucional de Sabadell", que per aquella època era "l'arcalde accidental", Pere Pascual Salichs.La documentació, que ha compartit l'AHS, també inclou estadístiques de les morts que va causar a la ciutat. Concretament, entre el 25 d'octubre i el 10 de novembre, se'n van acumular 1.285. Unes dades desglossades per dia i per metges. El gruix de les defuncions es van concentrar el primer dia, 1.189, mentre que en el darrer, només hi va haver una.A més de documentació estadística i consells per prevenir l'arribada d'aquesta epidèmia, que a Sabadell va fer-ho la darrera del mes de setembre, també hi ha paperassa per aconseguir material per fer les desinfeccions. Uns estris que recorden molt als actuals com ara, "màquina de blanquejar i desinfectar" que venen a ser pulveritzadors per aplicar a la indústria, hospitals, al camp i fàbriques, entre d'altres llocs.

