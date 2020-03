Espanya supera la Xina en morts per coronavirus i la quantitat creix més ràpid que a Itàlia

Ja han mort 3.434 persones a l'Estat per culpa del coronavirus, segons dades de dimarts al vespre ofertes aquest matí. Això situa ja Espanya com el segon estat del món amb més defuncions per aquesta causa, superant la Xina, que en porta 3.283, i amb una evolució més accelerada de la que va tenir Itàlia a l'inici. En els 20 dies posteriors a superar els 20 morts, Itàlia va arribar a 3.407, una quantitat que Espanya ha superat en tan sols 16 dies.Segons càlculs propis,ja va predir dissabte que l'Estat superaria la Xina en morts el dimarts, en l'escenari més dur, o dimecres, en un de més optimista . Es basava en un model que, agafant de referència l'evolució a Itàlia, combinava la inèrcia prèvia -més acusada a Espanya- i els efectes del confinament que ja dura onze dies -i que va dictar-se amb menys morts a l'Estat que a Itàlia-. I s'ha acomplert el pitjor pronòstic, el de l'escenari dur, atès que les dades més recents són de dimarts al vespre.De la mateixa manera, Espanya es manté com l'estat on dia a dia més creix la quantitat de morts per coronavirus, tal com es pot comprovar en la corba del gràfic inicial, que situa el dia 0 com aquell en què cada territori va superar els 20 morts. En els 16 dies posteriors a aquell inici, ja hi ha més defuncions per coronavirus que a Itàlia en 20 dies, una bona mostra de fins a quin punt li porta avantatge l'expansió.En els darrers cinc dies, la quantitat acumulada de morts s'hi ha incrementat un 28% diari de mitjana. A Itàlia, en el mateix període, l'increment era d'un 23,6% diari. Igualment, a partir del vuitè dia de confinament, Itàlia ja no ha tingut cap dia en què el nombre augmentés més d'un 20%, sempre ha estat inferior. Aquest vuitè dia va arribar dilluns a l'Estat i, en aquests dos dies, el nombre de morts ha crescut un 23,6% el dilluns i un 27,4%, dimarts.Sembla clar, per tant, que té més pes l'expansió inicial del coronavirus a l'Estat, que manté el creixement de morts en augment, que no les mesures preses i els seus efectes, per ara menys contundents que a Itàlia. I això que a Itàlia encara no s'ha consolidat ni tan sols una reducció de morts en termes absoluts d'un dia respecte l'anterior.Aquest estat, de fet, va vuit dies per davant d'Espanya pel que fa a l'arribada del coronavirus, període en què ha pres mesures més contundents, com aïllar les zones més afectes o, més recentment, restringir l'activitat econòmica als serveis essencials, prohibint igualment els acomiadaments. La pregunta ara és: mantindrà a tendència Espanya fins situar-se al capdavant mundial pel que fa a morts per coronavirus?

