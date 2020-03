Espanya suma 738 morts més per coronavirus en un sol dia

En tan sols 24 hores, Espanya suma 738 morts més per coronavirus i la xifra total s'enfila ja a 3.434. També ha crescut la quantitat de contagiats diagnosticats, que són en total 47.610, quasi 8.000 més que aquest dimarts. Amb el volum de persones que han mort en aquests moments, l'estat espanyol supera ja la Xina.Del total de les persones infectades, 3.166 estan ingressades a les UCI mentre que 5.367 han superat ja el virus. La Comunitat de Madrid i Catalunya segueixen sent els dos territoris més afectats. El primer acumula 14.597 casos i 1.825 morts, mentre que en el segon ja hi ha 9.937 positius i 516 morts.

