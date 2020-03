El País Valencià regula el servei de taxi durant l'alarma: dies, llocs i passatgers

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat valenciana ha dictat una resolució en la que regula la prestació del servei de taxi durant la vigència de l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol per la pandèmia del coronavirus. A la mateixa, estableix que els titulars de les autoritzacions, "amb caràcter preferent" prestaran el seu servei en hospitals i establiments públics sanitaris, "de forma que quedi garantida permanentment l'assistència al ciutadà" en aquests establiments.A més, estableix que tots els desplaçaments que es facin en taxi seran individuals, excepte en casos on s'acompanyin persones amb discapacitat, menors, majors o per qualsevol altra causa justificada.En aquells supòsits en què sigui necessari incrementar l'oferta de serveis de taxi per al trasllat del personal sanitari, es dictarà una nova resolució.Aquest règim per als taxistes estarà vigent durant el període de l'estat d'alarma, i les possibles pròrrogues que s'acordin.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor