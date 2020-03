Colau reconeix que es poden fer «ajustos» en el confinament

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reconegut que es poden fer "ajustos" en el confinament, en declaracions a la SER, tot i que ha demanat "no fer una lluita partidista ni picabaralles".Colau ha dit que no té sentit parlar de confinament total o no sinó que cal "concretar" i ha explicat que l'Ajuntament ha instat l'Estat a dictar l'aturada d'obre privades que no siguin essencials. L'alcaldessa també ha reclamat al govern espanyol que se suspengui el pagament de lloguers privats o s'habilitin mecanismes d'ajuda no només a famílies sinó també a petits comerços.En l'àmbit municipal, l'Ajuntament ha dictat una moratòria en el pagament dels lloguers dels pisos públics gestionats per l'Institut Municipal d'Habitatge. Els veïns, però, hauran de pagar igualment l'arrendament abans del desembre de 2021.Pel que fa a la reclamació del govern català de decretar un confinament total, l'alcaldessa ha defensat que les mesures de confinament preses fins ara pel govern de Pedro Sánchez s'estan complint i estan funcionant però ha afegit que "això no treu que potser es puguin fer alguns ajustos".Colau ha valorat que quan passi la crisi sanitària "ja arribarà el moment de fer revisió" de com s'ha gestionat tot plegat, tot i que posant sobre la taula que és una situació "inèdita" per a tots els nivells de l'administració, la població i el sistema sanitari. Ha reconegut però que segur que hi ha "errors" i coses millorables que s'hauran d'analitzar més tard.L'alcaldessa també ha estat crítica amb les retallades del sistema sanitari català. "En qüestions bàsiques no es pot permetre l'especulació ni la privatització ni les retallades perquè quan arriben moments crítics es veu de què estem parlant", ha argumentat.

