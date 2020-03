Endesa posa en marxa un pla de contingència per a la xarxa hospitalària

Endesa ha posat en marxa un pla de contingència a Catalunya per tal de preservar la normalitat del subministrament elèctric de tots els centres sanitaris públics i de la xarxa hospitalària d’utilització pública del país després que el decret d’estat d’alarma originat per la crisi del Covid-19 n’hagi augmentat la seva situació crítica. Així, donat el nou escenari i la transcendència actual d’aquestes infraestructures, la cCompanyia ha establert una operativa especial no només per a garantir la continuïtat del servei elèctric sinó perquè, si hi hagués alguna incidència, es pogués restablir al més aviat possible.Aquest pla –que estarà vigent mentre durin les necessitats vinculades a la pandèmia- recull de forma exhaustiva la totalitat de les instal·lacions hospitalàries de Catalunya, tot identificant perfectament d’on s’alimenten, tant la línies principals com les secundàries i el seus respectius centres de transformació, és a dir, tota la seva topologia elèctrica. El pla s’anirà actualitzant amb totes aquelles mesures que s’instaurin o amb noves instal·lacions sanitàries que puguin identificar-se.En una primera fase, s’han revisat escrupolosament totes les instal·lacions associades als equipaments sanitaris, tant la xarxa en sí com els telecomandaments –control remot de les instal·lacions- que hi hagi, se n’ha verificat el seu estat, així com el de les bateries existents i els telèfons de contacte dels centres sanitaris. I, òbviament, en cas d’incidència, es mobilitzaran tots els recursos tècnics i humans necessaris per tal de prioritzar la seva resolució, sempre amb les precaucions de seguretat.En paral·lel, si mentrestant cal donar d’alta en el subministrament algun equipament extraordinari que durant la crisi s’hagi d’habilitar per a necessitats mèdiques, la companyia elèctrica tramitarà i executarà de forma urgent i immediata la seva connexió elèctrica.Aquest és el cas, per exemple, d’una residència per a persones grans d’Igualada, que havia d’entrar en servei durant el segon semestre del 2020 i que, donada la crisi sanitària a la conca d’Òdena, l’Ajuntament l’ha ofert temporalment com a hospital de campanya. Ahir a la tarda, i de manera urgent, operaris de la companyia van comprovar que fossin correctes tant els treballs elèctrics interns de l’edifici –ubicat al carrer de Sant Carles, 41-, com els externs (les dues línies de baixa tensió que l’ha d’alimentar), i van procedir a instal·lar els dos comptadors necessaris (un, pel subministrament principal; i l’altre, per a la línia de socors), i connectar-lo amb la xarxa ordinària.La connexió a la xarxa s’ha realitzat mitjançant l’aplicació d’un protocol excepcional després d’analitzar les condicions de la instal·lació elèctrica del centre i de la xarxa de l’entorn, sempre amb l’objectiu de garantir la seguretat en el moment de la seva energització.De moment, les instal·lacions hospitalàries identificades són una setantena repartides entre les quatre demarcacions. Igualment, i en paral·lel, s’està adequant un pla per a incorporar tots aquells emplaçaments (hotels, recintes firals, etc.) que, temporalment, serviran com a ajuda complementària als serveis sanitaris o socials habituals per atendre persones que requereixin qualsevol tipus d’atenció vinculada a la crisi de la Covid-19.

