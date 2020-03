Torra admet que el pic de contagis a Catalunya podria ser a finals d'abril

Catalunya podria viure el pic de contagis a finals d'abril i això podria obligar a allargar les mesures restrictives de confinament fins al mes de juny. Aquest és un dels escenaris que valora el Govern. Així ho ha afirmat aquest dimecres el president de la Generalitat, Quim Torra, en la sessió informativa telemàtica davant dels grups parlamentaris, destinada a explicar les mesures adoptades per frenar l'expansió del coronavirus a Catalunya. L'han acompanyat, també per videconferència, el vicepresident Pere Aragonès, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Buch.Torra ha exposat que és el seu "deure" plantejar tot el que pot ocórrer i ha demanat extremar els esforços -amb el confinament total de la població- per evitar que els sacrificis de la població s'hagin d'allargar més del compte. "No hi ha cap més remei que el confinament total", ha insistit el president de la Generalitat, en la línia del discurs desplegat els darrers dies. "Per responsabilitat, cal contemplar tots els escenaris", ha reblat Torra, tot recordant que els resultats de les mesures preses no tenen rendiment fins dues setmanes després."És molt important que tinguem la mínima activitat imprescindible. Si no actuem amb contundència ara, els contagis, els pics, s'allargaran algunes setmanes", ha apuntat el president, que ha volgut enviar també un missatge optimista. "Ens en sortirem", ha afegit. Torra, que ha repassat les dades de víctimes mortals, contagis i altes, ha reclamat posar a disposició del personal sanitari tots els recursos necessaris per combatre l'epidèmia, des d'equips de protecció fins a respiradors per als pacients.El president de la Generalitat ha resumit en cinc punts les propostes del Govern per frenar l'epidèmia: el confinament total de la població, excepte els serveis essencials; l'aplicació d'una renda bàsica universal; el suport a pimes, autònoms i teixit empresarial amb crèdits i liquiditat; la suspensió d'impostos, pagaments de lloguers i subministraments; i la concentració màxima dels recursos en el sistema sanitari. "Tot això s'ha de fer junt i alhora", ha sentenciat Torra.El nombre de morts per coronavirus a Catalunya va seguir augmentant durant la jornada de dimarts i va superar el centenar en les últimes últimes 24 hores, u ritme superior al de dies anteriors. En l'últim dia amb dades disponibles van perdre la vida 177 persones , la xifra més alta des que va arribar la pandèmia al país. Amb aquests guarismes, el saldo de morts s'eleva a 516. En l'aspecte positiu, aquest dimarts s'han comptabilitzat un total de 519 altes, i la suma total de persones que han superat la malaltia és de 1.274.La xifra de nous contagis per coronavirus, a banda, va tornar a augmentar i durant la jornada d'ahir va pujar en 2.073, rècord absolut fins ara en un sol dia. Amb aquestes dades, el total de positius acumulats és ara de 9.937, fregant els 10.000. Del total d'afectats, 781 es troben greus, un centenar més que el dia anterior.

