ENQUESTA Què passarà amb el curs escolar?

Sense classes a l'horitzó. Els nostres fills porten des del 13 de març sense poder anar a l'escola pel confinament decretat amb motiu de la pandèmia que té en alerta mig món i encara no s'albira data de retorn.Si bé en un primer moment es va considerar que el parèntesi seria de 14 dies, ara ja s'ha prorrogat i la Generalitat admet que és inviable fer una previsió sobre quant de temps s'allargarà el confinament i com acabarà afectant el curs escolar.Aquesta setmana mateix, veus polítiques de Madrid demanàven al govern espanyol valorar l'opció que el curs es donés per tancat al març i no es reprenguessin les classes fins al setembre. Una opció, però, que el Ministeri d'Educació no contempla "en absolut" per ara, tot i admetre que caldrà veure com s'adequa el calendari en funció de com evolucioni la crisi sanitària.Per tot plegat, avui us preguntem:

