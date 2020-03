Cuixart demana a l'Estat el confinament total de la població

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat que es confini tota la població per evitar la propagació del coronavirus i ha assenyalat que "més hores de discurs no evitaran contagis". "El patriotisme d'estat ha de deixar pas al coratge polític", ha reclamat en una carta dirigida als socis de l'entitat (podeu llegir íntegre el document en aquest enllaç) . L'entitat assegura que des del primer dia ha posat tota l'estructura de l'organització al servei de la ciutadania i de les institucions sanitàries.A més, Cuixart considera "miserable i immoral" el pressupost militar i ha criticat el paper de l'exèrcit des de la declaració de l'estat d'alarma. Cuixart ha lamentat que "la sagrada unitat d'Espanya no s'imposa només a les llibertats col·lectives, sinó també a l'exigència mèdica"."Els únics a qui devem obediència aquests dies són als professionals sanitaris i dels serveis que s'hi deixen la pell en condicions extremes", ha assegurat. A més, ha considerat "miserable i immoral" el pressupost militar de 8.000 milions d'euros anuals.Cuixart també ha llançat un missatge d'optimisme i ha fet una crida a "viure cada moment present com a un moment complaent". "Estigueu ben atents, perquè rere cada contratemps hi ha un aprenentatge i una oportunitat de millora", ha afirmat el líder d'Òmnium, empresonat a Lledoners.També ha apel·lat els socis a sentir-se "vius" com a "un dels millors antídots contra la frustració". Al sector cultural, afectat per la cancel·lació d'esdeveniments i també de la festa de Sant Jordi, els ha traslladat el compromís de l'entitat: "Compteu amb nosaltres en aquesta lluita compartida", ha dit, "perquè la cultura és la quotidianitat dels valors en els quals ens movem per la vida".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor