Vall d'Hebron només permetrà visites als pacients que estiguin a punt de morir

L'Hospital Vall d'Hebron endurirà aquest dimecres les mesures de confinament i només permetrà visites als pacients que estiguin a punt de morir. Així ho ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio el director assistencial del centre, Antonio Roman, qui ha afirmat que es busca un confinament "més sever" per aturar el coronavirus.El doctor ha afirmat que és essencial mantenir un "espai d'aïllament" i que només es permetrà "un familiar per persona que es trobi en la fase final de la vida". Per a la resta de pacients es permetrà l'ús de les noves tecnologies i es posarà en marxa un equip de voluntaris que trucarà a les famílies per anar-los informant de la situació dels malalts."Hem d'anar cap a una situació d'economia de guerra", ha afirmat Roman. Ha detallat que ara ja s'havien tancat els bars o els espais de l'hospital on es poguessin acumular persones i que es compleixen de manera estricta les mesures de distanciament.D'altra banda, ha assegurat estar "amoïnat" per la manca de material i ha reflexionat que en la situació mundial de la pandèmia i de bloqueig de fronteres , "dependència" de l'exterior són "un error garrafal". Per això, ha apuntat la necessitat que la indústria nacional fabriqui el material, com ja s'ha començat a fer, i ha fet una crida també a que tothom que tingui capacitat per produir els aparells i elements que necessita una UCI ho faci.

