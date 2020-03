Foment del Treball s'obre a donar suport a una renda bàsica de coronavirus

El coronavirus i les seves conseqüències econòmiques són una de les principals preocupacions dels agents socials. També en els sectors empresarials creix el neguit per l'escenari que deixarà la pandèmia. La situació creada ha reobert el debat sobre la necessitat de replantejar una renda bàsica universal. En diversos països han sorgit amb força les veus que reclamen accions urgents per part dels governs que impliquin algun tipus de renda d'emergència. Fins i tot el primer ministre britànic, el conservador Boris Johnson, no es va tancar en rodó a aquesta possibilitat en una sessió del Parlament.La patronal Foment del Treball està estudiant els efectes socials de la pandèmia i presentarà un document properament. Segons ha pogut saber NacióDigital, el think tank de l'organització empresarial, l'Institut d'Estudis Estratègics (IEE), porta dies elaborant un document en què s'obriria a donar suport a una renda bàsica de coronavirus. El document encara està en fase d'estudi, però inclouria la proposta d'una renda bàsica dirigida als sectors més vulnerables afectats per la pandèmia.L'economista Jordi Alberich, exdirector general del Cercle d'Economia, dirigeix l'Institut d'Estudis Estratègics, creat per Foment del Treball recentment i que fa una tasca de laboratori social de la patronal. Les seves posicions no prejutgen la posició oficial de Foment, però són un indicador de per on van les posicions majoritàries en l'actual executiva empresarial.L'IEE ha adoptat el paper de "consciència social" de la patronal i no tothom en l'àmbit empresarial coincideix amb els seus postulats. L'institut s'ha posicionat darrerament en favor d'un nou pacte social i va reclamar "una distribució més equitativa de les rendes i de la justícia", demanant a les grans corporacions "que liderin el debat d'aquesta transformació de l'economia global".

