Una afectada per un ERTO: «Em quedo més tranquil·la sense pujar i baixar de la feina»

Milers de treballadors i empresaris de la demarcació de Tarragona s'han vist obligats a aturar de cop l'activitat per l'impacte de la crisi del coronavirus. La incertesa pel temps que duraran les restriccions i les pèrdues econòmiques que ja han d'afrontar són el principal maldecap de diversos responsables empresarials del territori que han hagut de prendre la difícil decisió de presentar un ERTO. Pel que fa als empleats, alguns d'ells expliquen a l'ACN que són optimistes perquè, malgrat tot, podran tornar a treballar un cop se superi l'estat d'alarma. "Em quedo més tranquil·la sense pujar i baixar de la feina", admet l'Àngels, una de les 21.850 tarragonines a qui l'empresa ha enviat a casa després d'aplicar un ERTO (la demarcació ja suma 3.754 expedients).L'Àngels treballa d'administrativa en una empresa de Reus que subministra productes de parament per al sector de l'hostaleria. Al començament de la crisi sanitària, la direcció va plantejar a la plantilla que es reduís la jornada i es repartís en torns per reduir les probabilitats de contagi. Finalment, però, davant l'escalada de les restriccions i el tancament d'hotels, bars i restaurants, la companyia es va quedar sense clientela i va optar per acomiadar temporalment la quinzena d'empleats."Tots els nostres clients van tancar i ens van començar a trucar dient que no els calia res", explica la treballadora. "No tenien altre remei i em sento més tranquil·la si no he d'estar pujant i baixant de la feina. Crec que és un moment perquè tots estiguem a casa", afegeix l'Àngels.Per ara, aquesta afectada explica que el fet d'estar a l'atur no l'angoixa perquè la voluntat de la companyia és tornar-los a contractar. "Vull creure que en un mes i mig tot es normalitzarà i que la gent tindrà ganes de sortir, de fer vacances i això tornarà a estimular l'economia i el món de l'hostaleria", assenyala.En una situació similar es troba l'Òscar. Ell és electricista i treballa en una empresa que s'encarrega de fer tasques de manteniment a la Conca de Barberà. Davant de la disjuntiva de triar entre deure hores o anar a l'atur, tant ell com el seu company van decidir que la millor opció era acollir-se a la segona. En el seu cas, explica que tampoc no està preocupat perquè té garantida la feina un cop passi la crisi.L'Hotel Class de Valls ha tancat per primer cop des de la seva obertura, l'any 2005. Mai abans ho havia fet, ja que està obert els 365 dies de l'any. "Els mesos de gener i febrer d'enguany han estat els millors dels últims dos anys, però el Covid-19 ha sigut un desastre fins al punt que ens hem vist obligats a tenir zero clients", destaca el director de l'establiment, Magí Mallorquí.A més, les cancel·lacions per als propers mesos són "constants". Per aquest motiu, la direcció ha acomiadat els 26 treballadors que tenia en plantilla. Els costos fixos són "importants" i això els ha portat a una "situació inaguantable", apunta Mallorquí.Un cop es recuperi la normalitat, la voluntat de l'establiment hoteler és garantir tots els llocs de treball. "Tenim moltes persones amb un contracte d'obra i servei, i les hem inclòs totes a l'ERTO. La nostra intenció és garantir el 100% dels llocs de treball i mantenir el mateix volum de clients", sosté el director. Malgrat que reconeix que les pèrdues econòmiques seran significatives, confia en no perdre la confiança de la clientela.També a la capital de l'Alt Camp, el restaurant Portal 22 s'ha afegit a la llista de gairebé 3.800 empreses que han optat per fer un ERTO. En aquest cas hi ha catorze treballadors afectats. Un dels propietaris del negoci, Enric Castells, explica que van haver de prendre aquesta mesura davant la incògnita del temps que s'allargarà la situació i les dificultats per afrontar el pagament de les nòmines. Tot i que creu que el negoci "aguantarà el cop", Castells lamenta que la crisi també ha paralitzat projectes de futur que tenien en cartera. "Perdre diners quan tens nous projectes ho endarrereix tot, però la vida és així", conclou, resignat.

