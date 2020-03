On ha nevat i on pot nevar les properes hores?

Queralbs nevat, des de la finestra. Foto: NacióDigital

L'hivern ha tornat de cop en plena primavera. Diverses poblacions del Pirineu i el Prepirineu s'han despertat aquest matí ben enfarinades. Les previsions s'han complert i la cota de neu ha baixat entre els 700 i els 900 metres. Una situació que es podrà repetir les properes hores.Aquest dimecres al matí ha nevat en punts de l'Alt Pirineu però també en comarques com el Ripollès, el Berguedà així com punts elevats d'Osona, el Moianès, el Solsonès i, fins i tot, del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.A les properes hores les clarianes guanyaran terreny malgrat que no acabarà de fer net. De fet, aquesta tarda es poden repetir els ruixats dispersos, especialment al quadrant nord-est del país. La cota de neu estarà a l'entorn dels 700 metres, més alta a la meitat oest del país. El Servei Meteorològic ha emès un avís per la possible acumulació de 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres.La situació es pot complicar de cara a dijous. Les precipitacions seran extenses a la meitat est i més disperses a la resta de neu. A més, la cota de neu baixarà fins als 600 metres, puntualment per sota. Això farà que pugui tornar a nevar a les fons de vall del Pirineu així com en pobles del Prepirineu i de la Catalunya Central. L'avís del Meteocat alerta d'una possible acumulació de 5 cm per sobre dels 700 metres.Les comarques on es pot veure nevar són, a banda de les de l'Alt Pirineu, el Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Berguedà, el Solsonès, el Bages, l'Anoia, el Moianès, la Selva així com el Vallès Occidental i Oriental.El temps tendirà a estabilitzar-se de cara al divendres però l'ambient fred continuarà i no es descarten glaçades, força perilloses per als conreus en aquesta època de l'any. Alguns models apunten a noves nevades a partir de dilluns vinent. Però encara falta molt.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor