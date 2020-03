Les regions italianes podran endurir les mesures de confinament dictades per Roma

Itàlia segueix prenent mesures contundents contra la propagació del coronavirus al país, després d'un nou augment dels morts, amb 743 més. El govern que dirigeix Giuseppe Conte ha decidit endurir les sancions a totes aquelles persones que se saltin el confinament, amb multes de 400 a 3.000 euros. El nou paquet de mesures inclou l'autorització a les regions per a prendre restriccions més dures.



El decret que ha impulsat l'executiu de Conte permet que els presidents de les diferents regions d'Itàlia endureixin les mesures restrictives per evitar l'expansió de la pandèmia, però no tenen autorització per a fer-les més flexibles ni laxes. Les excepcions de mobilitat al país segueixen sent les d'anar a treballar, anar al metge o urgències justificades. El país ja ha superat la xifra de més de 54.000 contagis i segueixen augmentant els morts, amb més de 6.800, per sobre de la Xina.

El govern italià també valora allargar les mesures contra el coronavirus fins al 31 de juliol. En cas que no s'aturi l'increment de contagis, el govern podria anar prolongant els controls fins ben entrat l'estiu. Tot i això, el mateix Conte, en roda de premsa, ha desmentit que el seu executiu tingui la intenció d'ampliar-ho fins aquesta data, ja que només es plantejaria aquest escenari "en el pitjor dels casos".

Torra segueix demanant el confinament de Catalunya



El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat per activa i per passiva el confinament total de Catalunya per fer front a la propagació del coronavirus al territori. L'executiu català ha fet diverses peticions a la Moncloa que els permeti fer aquest pas, tal com ha pogut fer el govern de les Illes Balears, tot i que per circumstàncies diferents.

