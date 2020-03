El Govern es prepara per garantir des de Catalunya la producció de material contra el coronavirus

El vicepresident Pere Aragonès ha liderat aquest dimarts a la tarda la primera reunió del grup de treball per a la producció catalana de subministraments destinats a lluitar contra el coronavirus. Aquest grup, format també pels departaments de Salut i Empresa i Coneixement -les seves titulars, Alba Vergés i Àngels Chacón, han assistit telemàticament a la trobada-, té l'objectiu de "mobilitzar tot el teixit productiu del país" que pugui generar el material sanitari que necessiten els centres hospitalaris i assistencials per fer front a les urgències derivades de la pandèmia.Segons ha informat el Govern, la trobada ha servit per "dissenyar" una estratègia que "garanteixi el subministrament de mascaretes, equips de protecció individual (EPI) i guants en volum, qualitat i calendari adequat als centres sanitaris", tal com ha avançat aquest matí NacióDigital . També s'ha posat de manifest la necessitats de coordinar des del Govern tota aquesta producció i canalitzar les ofertes de col·laboració industrial.Una de les bones notícies de les últimes hores ha estat la homologació de respiradors fets amb 3D a Catalunya. Es va anunciar aquest cap de setmana i la producció ja està en marxa. A mitjans de setmana, els respiradors 3D que s'han dissenyat a Catalunya per atendre pacients greus de coronavirus començaran a arribar a les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels hospitals . Aquesta és la previsió que fa Manel Balcells, comissionat de salut de l'institut tecnològic Leitat, impulsor del projecte.Balcells va explicar aque, en aquests moments, s'estan començant a fabricar les peces que fan falta per muntar els respiradors. En aquest aspecte, la impressió 3D ha estat clau per materialitzar el disseny. Algunes de les peces es poden adquirir al mercat, però en altres casos es requereixen les impressores per fabricar-los. "Els respiradors començaran a estar enllestits s'aquí a un parell o tres de dies i aniran directament a les UCI", remarcava Balcells. "Ara estem identificant les capacitats de producció i proveïment que tenim", afegia el gerent de Leitat, Jordi Rodríguez.Espanya suma en les darreres 24 hores 514 morts i 6.584 contagiats més . El balanç total és ja de 2.696 morts i 39.673 persones diagnosticades. En els darreres dies, el Centre de Coodinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha advertit que encara no s'ha arribat al pic. L'increment de contagis és avui del 20% i, segons ha especificat Fernando Simón, la xifra d'hospitalitzacions és de 22.762 persones, és a dir, quasi la meitat dels infectats. L'augment de casos es concentra, especialment, a Madrid i Catalunya.Del total de les persones infectades, 2.636 estan ingressades a les UCI mentre que 3.794 han superat ja el virus. Una de les dades més significatives és que hi ha 5.400 professionals sanitaris contagiats, fet que provoca tensions del sistema hospitalari en algunes zones. Les autoritats porten dies alertant que el sistema pot entrar en "col·lapse" o bé en "estrès màxim" en les properes hores.

