El govern espanyol aporta 48,5 milions d'euros a Catalunya per fer front a l'impacte social del coronavirus

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts en consell de ministres aportar 48,5 milions d'euros a Catalunya per atendre els col·lectius més vulnerables davant la crisi del coronavirus. En concret, es destinaran tres milions a ajudes que garanteixin el dret a l'alimentació d'infants en situació de vulnerabilitat, i 45,5 milions al fons social extraordinari, dirigit especialment als col·lectius de persones grans.Aquest tres milions formen part del total de 25 milions destinat a ajudes per garantir el dret a l'alimentació dels nens en situació de vulnerabilitat. Catalunya, doncs, s'emporta el 12,01% del total de l'Estat. Se'n podran beneficiar les famílies amb nens que fins abans de la crisi del Covid-19 tenien accés a beca menjador i que es trobin entre educació infantil i secundària.Pel que fa als 45,5 milions, formen part del fons social extraordinari dotat amb 300 milions d'euros per a mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del coronavirus. A Catalunya li correspon un 15,18% del total d'Espanya aplicant un criteri basat en el nombre d'habitants, la dispersió de població pel territori i la població envellida.Els recursos d'aquest fons han d'anar destinats a aspectes com ara reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari, incrementar i reforçar el funcionament dels dispositius de teleassistència domiciliària, traslladar a l'àmbit domiciliari els serveis de rehabilitació, reforçar els dispositius d'atenció a persones sense llar i adquirir mitjans de prevenció o ampliar plantilles en centres de serveis socials o residències.

