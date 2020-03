L'Institut Guttmann acollirà pacients amb coronavirus de l'hospital de Can Ruti

L'Institut Guttman acollirà a partir d'aquest dimecres pacients amb coronavirus de l'hospital de Can Ruti. Així, dues de les unitats hospitalàries del centre amb un total de 76 llits es convertiran en plantes d'internament on atendre malalts de complexitat moderada.L'Hospital Germans Trias aportarà personal mèdic i d’infermeria així com l’Institut Guttmann que, a més, hi destinarà altres professionals per poder cobrir totes les necessitats derivades d’aquesta nova circumstància.Les direccions dels dos hospitals han treballat conjuntament per abordar de la millor manera possible aquesta situació d'excepcionalitat amb els corresponents protocols de seguretat i actuació front al covid-19.

