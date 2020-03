Els farmacèutics, indignats perquè el Ministeri de Sanitat no els consideri grup de risc

En un comunicat, les associacions professionals de farmacèutics han assenyalat que els 8.178 treballadors de les 3.227 farmàcies comunitàries catalanes són sovint el professional sanitari més pròxim a la població i que, en un moment com l'actual, atenen diàriament i des de primera línia milers de ciutadans, en moltes ocasions malalts, per la qual cosa ja hi ha farmacèutics contagiats.