Cuinar en temps de confinament: arriba «Del rebost al plat: la recepta de la Mercè»

El confinament que afecta tota la població a causa de la crisi del coronavirus i que ens aboca a tots a passar més hores a casa és una bona oportunitat per dedicar més temps a la cuina. Una activitat que pot ser lúdica i, al mateix temps, un benefici per a la nostra alimentació. Per aquest motiu, Mercè Brunés, de la Masia el Folló de Tagamanent (Vallès Oriental), acostarà diverses receptes originals durant aquest període als lectors deen l'espai «Del rebost al plat: la recepta de la Mercè».Encara que estigui permès sortir per comprar aliments, les limitacions a l'hora de sortir al carrer fan que molts ciutadans descobreixin productes o ingredients que no recordaven que tenien a casa, especialment als rebosts, material amb el qual treballarà la Mercè. Segur que no pensaves que aquella conserva podia tenir un resultat tant original o que els torrons de Nadal es poden consumir d'una altra manera. A més, en l'elaboració dels plats hi podrà participar tota la família.La Masia el Folló i la Mercè en concret, és especialment coneguda a la seva zona perquè anualment acull la Festa del Pa. En aquest confinament, les seves receptes -alguna, també, de pa- arribaran a la xarxa de la mà de la seva xef tres dies a la setmana (dilluns, dimecres i divendres).

