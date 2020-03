Pep Guardiola dona un milió d'euros per la lluita contra el coronavirus

Un milió d'euros. Aquesta és la quantitat que Pep Guardiola ha donat per lluitar contra la pandèmia del coronavirus. Ho ha fet a través d'una campanya de donació impulsada pel Col·legi de Metges de Barcelona i la Fundació Àngel Soler. Les dues entitats han informat de la gran aportació del tècnic de Santpedor, que anirà destinada a la compra de material sanitari.Les donacions per a aquesta campanya, que tot just es va posar en marxa aquest dissabte, poden realitzar-se al compte bancari ES66 0182 4383 9002 0185 8057 de la Fundació Angel Soler Daniel. Fins avui, abans de la donació de l'entrenador del Manchester City, sumava 33.000 euros.Totes les aportacions recaptades es destinaran a l’adquisició i producció de material, el qual serà distribuït als centres sanitaris de tot Catalunya d’acord amb les necessitats i urgència i en coordinació amb el Departament de Salut. També serviran per a poder finançar la producció alternativa (a través d’impressió 3D i altres) de respiradors i altres elements de protecció per al personal sanitari.

