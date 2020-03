El govern espanyol descarta suspendre la quota d'autònoms del març

El govern espanyol descarta suspendre la quota d'autònoms del mes de març i apunta que aquells treballadors que tinguin dret a una prestació aprovada per la crisi del coronavirus la rebran de manera immediata. En la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimarts, la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha repassat les mesures adoptades pel govern espanyol per protegir els treballadors autònoms afectats pel coronavirus, però segons explica El Mundo ara com ara l'executiu de Pedro Sánchez no es planteja una suspensió total d'aquesta quota.Entre les mesures aprovades pel govern espanyol hi ha la prestació per a tots aquells autònoms obligats a tancar o amb una caiguda d'ingressos del 75%, que no hauran de pagar la quota. També s'han impulsat línies d'avals i crèdits que afecten empreses, pimes i autònoms, i s'ha permès ajornar deutes i obligacions, inclosos l'IRPF i l'IVA.Això, però, no ha satisfet bona part dels autònoms. La Federació Nacional de Treballadors Autònoms (ATA) va demanar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que suspengui la quota d'autònoms del març. El president de l'entitat, Lorenzo Amor, va enviar una carta a Sánchez explicant-li que han rebut una "allau" de sol·licituds de la nova prestació per cessament d'activitat i que no hi ha temps perquè es resolguin abans que acabi el mes.

