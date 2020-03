La falta d'equips de protecció porta al límit les residències d'avis

"Estem reciclant els pocs equips de protecció (EPI) que tenim. Els treballadors tenen por i molts han deixat de venir a treballar". Això diu Isabel Martínez, directora de la residència privada per a gent gran Marvi Park de Barcelona, on un intern -ja hospitalitzat- ha donat positiu per coronavirus. Habitualment, compta amb 35 treballadors, però els darrers dies hi ha hagut un degoteig de baixes i ara només en són vuit, que s'han de fer càrrec de 63 avis. Alguns han deixat la feina després de comprovar que no disposaven de prou protecció i d'altres són baixa per salut, entre els quals un positiu per coronavirus. La situació no és excepcional i els geriàtrics reclamen ajuda al Govern.Martínez diu que recentment la Generalitat s'ha posat en contacte amb Marvi Park, després de dies de reclamacions. "Ens falta material de protecció, si arriba suposo que els treballadors tornaran", preveu la directora. És una petició generalitzada, tal com ha pogut comprovarLa reivindicació també arriba des de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), la patronal que representa el 70% del sector privat. Fonts d'ACRA expliquen que la situació actual és de "preocupació". Falten EPI -que només estan garantits en cas que calgui tractar un positiu- i test de coronavirus, i asseguren que la seguretat dels interns i dels treballadors no es pot garantir "com caldria". A Catalunya hi ha 64.093 persones que viuen en residències de gent gran i la situació és extensible a tot el territori.A Àger, la residència d'avis s'ha convertit en un dels principals focus de l'epidèmia a la demarcació de Lleida , mentre que els treballadors del Centre Geriàtric Lleida s'han tancat permanentment amb els usuaris per frenar l'entrada del virus. A Capellades, els morts ja superen la desena a la residència del municipi i, en el total de Catalunya, els geriàtrics ja han registrat 212 positius en 70 equipaments diferents , segons les dades facilitades aquest dimarts per la consellera de Salut, Alba Vergés.Des del 12 de març les visites a les residències estan prohibides i en alguns geriàtrics s'ha optat per incorporar la tecnologia amb l'objectiu que els interns puguin mantenir el contacte amb els seus familiars.És el cas de les tres residències de Blauclínic, on s'utilitzen aquests aparells per poder mantenir les comunicacions, i disminuir així l'angoixa dels avis i les famílies. Els professionals dels diversos centres també faciliten aquesta comunicació als pacients que ja disposen de mòbil personal.En aquesta situació, el Govern confia que els equips de protecció arribin aviat. En declaracions ael secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, xifra en 30.000 els equips de protecció que la Generalitat ha repartit els últims sis dies i recorda que n'hi ha 40.000 més pendents d'arribar des de Madrid. A més, Iglesies demana a l'Estat que faci arribar més tests de detecció. La manca de proves no és exclusiva de les residències i ha condicionat el criteri de Salut a l'hora de realitzar-les El secretari considera que la situació no requereix un canvi en el protocol, sinó un aprofundiment. Això passa per "apuntalar" les residències, assegura, fent-hi arribar més material. "La responsabilitat és de les mateixes empreses però per responsabilitat pública intentem proveir-les", afirma. Iglesies també assegura que la Generalitat treballa per proporcionar més treballadors als geriàtrics. El Departament d'Afers Socials ha creat una borsa d’emergència de persones inscrites al SOC amb persones de perfil professional adient per a incorporar-s'hi d’urgència.En cas que a les residències s'hi detecti un cas de coronavirus, el protocol estableix que s'ha de trucar al 061 i seguir les directrius de Salut, per activar l’alerta sobre el cas. Si aquest no es considera greu, el protocol marca que es tracti dins la mateixa residència, sense necessitat de derivació hospitalària.Una mesura que no comparteixen des de la Coordinadora 5+1, que agrupa familiars amb avis a les residències. La seva portaveu, María José Carcelén, compateix la crida a no saturar les urgències ni les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels hospitals, però demana que s'opti pel trasllat de totes les persones grans internes en geriàtrics que donin positiu, en hotels per exemple.Segons Carcelén, a moltes residències és "impossible" aïllar els afectats per una qüestió d'espai i, a més, insisteix en el perill que suposa que els treballadors no disposin de prou equips de protecció. "Vénen del carrer i dutxen i vesteixen els avis", argumenta.Per la portaveu de la Coordinadora 5+1 la situació actual posa en evidència la precarietat assistencial a les residències del país, la majoria en mans privades. "No posem a tothom al mateix sac, però ja sabíem que les empreses no han vingut al sector per fer d'ONG, sinó per fer negoci", valora. Carcelén, a més, insisteix que amb els anys l'estat de salut de les persones que ingressen en residències és més dèbil. "Les llistes d'espera són més llargues, van empitjorant i quan entren, estan pitjor", resumeix.Familiars i gestors insten la Generalitat a actuar amb rapidesa, mentre el Govern demana a Madrid que faci arribar com més aviat millor tests i equips de protecció. Les residències s'han convertit en un dels camps on és prioritari evitar la propagació del coronavirus.

