Primer naixement a Catalunya d'un nadó amb la mare contagiada de coronavirus

No tot són males notícies, aquests dies. Aquest dilluns ha nascut a l'Hospital de Sant Pau la Daniela, la primera nena d'una mare contagiada de coronavirus. Ha pesat tres quilos 800 i està sana, sense ni rastre del Covid-19. El part va ser per cessaria, però per raons clíniques, tal com ha explicat TV3 . La mare es troba aïllada amb la família en una habitació, i pot continuar fent lactància materna, els beneficis de la qual superen els riscos si es fa amb les precaucions necessàries.D'acord amb les investigacions fetes fins ara no hi ha proves que les dones embarassades tinguin més risc de tenir símptomes lleus o complicacions si s'infecten per coronavirus. Tampoc hi ha cap evidència que la malaltia doni un pitjor pronòstic en la gestació ni que passi al nadó a través de la placenta. És cert, però, que la situació actual d'alerta sanitària augmenta l'angoixa de la mare.Davant l'allau de casos de coronavirus, que anirà a més en els propers dies, els hospitals han de continuar atenent les necessitats mèdiques habituals, com són per exemple els parts. De la mateixa manera, han de mantenir efectius preparats per atendre casos d'emergència, com ara infarts o ictus.

