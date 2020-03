Carmen Calvo dona negatiu per coronavirus en una primera prova

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha estat sotmesa a un primer test de coronavirus que segons informa La Moncloa ha obtingut resultat negatiu. Amb tot, segons les mateixes fonts, el resultat no es considera concloent i Calvo continua hospitalitzada amb el tractament mèdic prescrit per a la infecció respiratòria que pateix.Segons l'executiu espanyol, es troba en una habitació aïllada i serà sotmesa a les noves proves que determinin els metges. Calvo està ingressada des de diumenge a la clínica Ruber de Madrid per una infecció respiratòria. Des d'aleshores el govern espanyol s'havia negat a facilitar informació sobre el seu estat de salut i de si havia donat positiu a la prova del coronavirus.La publicació aquest dimarts d'una informació que apuntava en aquesta direcció ha fet reaccionar l'equip de comunicació de La Moncloa, que a través d'un comunicat ha anunciat que va donar negatiu al primer test.

