Hotels de la Costa Brava i Girona ofereixen més de 800 habitacions per atendre malalts de coronavirus

Catorze establiments hotelers de la Costa Brava i de Girona han ofert 840 habitacions per atendre pacients de coronavirus. Són hotels associats a la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre i a la marca Costa Brava Verd Hotels que s'han posat a disposició del Departament de Salut per habilitar llits per a afectats per la pandèmia.Estan situats a sis municipis gironins. A l'espera de com evolucioni la situació, diversos hotels ubicats a poca distància dels hospitals de Girona i Palamós -alguns dels quals estaven oberts abans del decret d'alarma i altres a punt d'obrir per Setmana Santa- s'han avançat i s'han ofert a les autoritats sanitàries per si necessiten disposar de més llits.Els hotels que s'han ofert al Baix Empordà són Casa Vincke, Sant Joan, Trias, Malcontenta, Vostra Llar i Marina de Palamós; Arrels d'Empordà de Palafrugell, La Terrassa, Aromar i Monterrey a Platja d'Aro; Castell d'Empordà de la Bisbal d'Empordà i Aiguaclara de Begur. A Girona, posen a disposició habitacions l'hotel Carlemany i el Ciutat de Girona.

