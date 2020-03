Metges de Catalunya considera «inadmissible» la quantitat de sanitaris contagiats pel coronavirus

El principal sindicat entre els facultatius a Catalunya, Metges de Catalunya, qualifica d'"inadmissible" la quantitat de professionals sanitaris contagiats de coronavirus. En total n'hi ha 1.346, segons les dades oficials, però el sindicat es mostra convençut que la xifra real és més alta.Metges de Catalunya vincula la "sagnia" de contagis a la manca d'equips de protecció als centres sanitaris. "La manca d’EPI, que diuen que han d’arribar i no arriben, provoca que els facultatius hagin de prestar assistència amb molta menys seguretat de la que haurien”, assegura el sindicat en un comunicat.El sindicat també avisa que si no arriben aviat prou equips de protecció per als sanitaris, la quantitat de víctimes per coronavirus serà "insuportable".Metges de Catalunya responsabilita de la situació el Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat, a qui demana actuar amb urgència. el sindicat mèdic reclama que no es delegui la responsabilitat de subministrar mascaretes i altres materials a empreses alienes al sector o a ciutadans voluntariosos. “Tot i que es tracta d’iniciatives encomiables i molt agraïdes pels professionals, cal assegurar l’eficàcia i la garantia sanitària d’aquests materials abans de confiar en el seu ús” conclou.

