VÍDEO Rosalía estrena una cançó sorpresa «per afrontar el confinament» del coronavirus

Rosalía estrena nova cançó sota el marc del confinament pel coronavirus. La cantant catalana ha volgut enviar un missatge d'ànims i confiança a tots els seus seguidors a través de la seva música i un nou tema: Dolerme. La intèrpret de Sant Esteve Sesrovires també ha fet públic un comunicat a les seves xarxes socials, on assegura que per a ella "fer música és mantenir una bona salut mental".Ella mateixa demana a tothom que "es cuidin i cuidin als dels seus voltants", en una situació absolutament excepcional on la pandèmia de coronavirus ja ha arribat amb força als Estats Units i als països llatinoamericans. Rosalía assenyala que ella mateixa "també està en quarentena" i assegura que la nova cançó és "amb tot l'amor" per als seus seguidors i aquells que l'escoltin.

