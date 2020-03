Els editors de revistes i digitals adverteixen que el coronavirus pot acabar amb el sector

L'APPEC, l'associació d'editors de revistes i mitjans digitals, adverteix que la pandèmia de coronavirus està afectant greument el sector de les publicacions periòdiques. És per això que reclama a la Generalitat que intervingui per ajudar a minimitzar les conseqüències d'una crisi sanitària "sense precedents".En un comunicat, l'associació recorda que "una part important" de les impremtes ha aturat la seva activitat, que Correus ha decidit no distribuir revistes i que s'han tancat molts punts de venda, com llibreries i biblioteques. Tot això, posa en escac el sector, en un moment de forta demanada pel confinament.L'APPEC reclama que es facin efectius els pagaments de les subvencions del curs 2019 i de les campanyes publicitàries inserides del mateix exercici, que faciliti la tramitació de crèdits a entitats que poden oferir liquiditat als editors i que, entre altres peticions, es posin a disposició línies de finançament de resolució ràpida per a empreses d'un sector vital per a la ciutadania.L'associació proposa, per exemple, que la Generalitat estudiï la possibilitat de comprar exemplars "per destinar-los a col·lectius d'interès i a les seus de les administracions" o que es plantegi incrementar el pressupost de la publicitat institucional del que queda d'any 2020 "com a via senzilla i efectiva per salvar capçaleres".

