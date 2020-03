Disney Plus es nega a incloure les versions en català de tot el seu contingut

La campanya per demanar a Disney que inclogui contingut en català Foto: Plataforma per la Llengua

Disney Plus ja és a Catalunya. La nova plataforma de contingut en streaming s'ha posat en marxa a Europa a partir d'aquest dimarts 24 de març, amb un dels catàlegs més immensos del mercat. Tot i això, el català segueix sense aparèixer com a llengua disponible. Ni en els títols amb el doblatge ja existent ni en la interfície del menú.En aquest sentit la Plataforma per la Llengua ha volgut denunciar la manca del català a la plataforma de Disney, en especial per la seva negativa d'incloure les sèries i pel·lícules ja doblades per la mateixa corporació. En alguns casos, a part del castellà i l'anglès, també es poden trobar doblats i subtitulats en altres de llengües, algunes d’elles amb menys parlants que el català.En un comunicat, l'organització critica que "la voluntat de rebuig i de deixar de banda el català és activa i manifesta, tenint en compte que es tracta d’un contingut que ja existeix, perquè Disney és propietària de desenes de pel·lícules doblades a la llengua catalana, que ha optat per guardar-les i no publicar-les".El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, s'ha mostrat decebut "per la poca empatia que Disney ha tingut cap a la nostra llengua". Segons Escuder, "no ens esperàvem que la nova plataforma amagués unes versions que ja té i que per a ells era molt fàcil i àgil de publicar".La Generalitat negocia des del febrer amb Disney perquè la nova plataforma Disney+ inclogui en el seu catàleg continguts en català. L'objectiu del Govern és que Disney+ tingui tot el contingut que ja està doblat o subtitulat al català, i que, igual que distribueix en llengua catalana pel·lícules al cinema, en DVD o Blu-Ray, també ho faci en la plataforma digital. Des del Govern veuen important aconseguir-ho perquè el públic infantil i juvenil utilitza cada vegada més les plataformes digitals, on la presència del català és encara molt residual. La intenció del Departament de Cultura és que Disney+ aprofiti un contingut en català que ja existeix, perquè es tracta de pel·lícules que han estat doblades per TV3 o la mateixa Disney, amb el suport de la Generalitat.Disney vol destronar Netflix com a millor plataforma de contingut en streaming amb una ofensiva total, i el seu nou camp de batalla és Europa.Disney+ ha arribat aquest dimarts, 24 de març, a Catalunya i a la resta de l'Estat, entrant de ple en el mercat de les plataformes per competir amb la més ben posicionada i amb més usuaris, que és Netflix.El servei de Disney costa un total de 6,99 euros al mes, i hi ha la possibilitat de contractar la plataforma anualment, amb un cost de 69,99 euros l'any. Disney Plus es pot veure en quatre dispositius simultanis (com Netflix) però a un preu més reduït, ja que per adquirir aquesta característica s'han de pagar 15,99 euros per a Netflix. HBO només ofereix dues visualitzacions simultànies. Movistar ha inclòs la plataforma en els seus continguts , després d'un acord que les dues companyies van signar el passat 8 de març.Aquestes són algunes de les pel·lícules i sèries que es podran veure a partir d'avui a la plataforma. El catàleg serà un dels més amplis, tot i que els productes estan molt enfocats a un públic infantil, adolescent i de joves adults.

