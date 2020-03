El ministre de Sanitat demana «solidaritat» amb Madrid per frenar el coronavirus

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha fet aquest dimarts una "crida a la solidaritat amb Madrid" davant l'avenç de la pandèmia de coronavirus, que afecta especialment la capital de l'Estat. Illa ha dit que hi ha "tensió" als hospitals madrilenys, que tenen dificultats per absorbir l'allau de casos que els arriben.És per això, ha dit, que el govern espanyol desplegarà a la Comunitat de Madrid recursos d'altres comunitats autònomes que ara no els necessiten. "És el moment de la solidaritat amb Madrid, com farem també quan hi hagi situacions de tensió a altres parts del sistema nacional de salut", ha dit el ministre.Espanya suma en les darreres 24 hores 514 morts i 6.584 contagiats més. El balanç total és ja de 2.696 morts i 39.673 persones diagnosticades arreu d'Espanya. En els darreres dies, el Centre de Coodinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha advertit que encara no s'ha arribat al pic. De fet, l'increment de contagis és avui del 20% i, segons ha especificat Fernando Simón, la xifra d'hospitalitzacions és de 22.762 persones, és a dir, quasi la meitat dels infectats. L'augment de casos es concentra, especialment, a Madrid i Catalunya.Com des de l'inici de la crisi, la Comunitat de Madrid segueix sent la més afectada, amb 12.352 afectats detectats i 1.535 morts. Per darrere va Catalunya, amb un balanç de 282 morts -37 més en 24 hores- i 7.864 contagiats diagnosticats.En roda de premsa a la Moncloa, ha insistit que aquesta serà una setmana "molt dura" pel que fa a l'increment dels casos, i ha recordat que el territori més afectat és Madrid. Per això ha fet una crida a la "unitat" i ha assegurat que el seu executiu està "al màxim nivell de mobilització" per subministrar material a les CCAA. En aquest sentit ha tornat a "desmentir amb tota rotunditat" que el seu govern confisqui cap material que estan adquirint les comunitats. Illa ha recordat que el decret d'alarma l'obliga a vetllar "per l'equitat i la cohesió" del sistema.El govern espanyol demana a tots els partits que votin demà al Congrés a favor de la pròrroga de l'estat d'alarma fins a l'11 d'abril. "Esperem comptar amb el suport de totes les forces parlamentàries. La ciutadania ens vol veure units i així hem de respondre: amb força i unitat", ha assegurat la portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, després de la reunió del consell de ministres.La ministra ha insistit que l'ampliació de l'estat d'alarma és "dràstica però necessària" i ha recordat que és el que recomanen les autoritats sanitàries perquè lluitar contra el virus. El consell de ministres es reunirà de forma extraordinària divendres per aprovar l'ampliació d'aquesta situació excepcionals.En els darrers dies, partits com ERC han defensat una abstenció si el govern espanyol no decretava un confinament total, una mesura que estan demanant governs territorials com la mateixa Generalitat. El ple del Congrés per aprovar la pròrroga és aquest dimecres per la tarda.Montero ha explicat com han començat a posar en marxa alguna de les mesures del pla de xoc econòmic per fer front a la crisi. La portaveu ha explicat que s'ha aprovat el primer tram de la línia d'avals per donar suport al finançament d'empreses, pimes i autònoms. Així doncs, s'ha activat una línia d'avals per valor de 20.000 milions d'euros. Es garantirà un aval del 80% per les pimes i els autònoms i el 70% per a les empreses.A partir d'aquí, s'aniran activant altres fases per arribar fins a la línia d'avals de 100.000 milions anunciada la setmana passada. Aquesta gradualitat, ha dit, s'explica per veure com es comporta la banca a l'hora de donar crèdits -Montero ha afirmat que tenen "bona disposició- i per si s'han de fer ajustos. Amb tot, ha explicat que no s'ha fixat des del govern un criteri sobre quin taxa d'interès pels crèdits han de fixar els bancs. "Entenem que la responsabilitat de les entitats financeres ho farà de forma raonable perquè es pugui accedir als ajuts", ha dit Montero.La portaveu ha recordat que els interessos s'han mantingut baixos en els darrers anys i que s'està parlant, en aquest cas, d'una necessitat. A més, ha recordat que les entitats bancàries compten amb l'aval públic com a "matalàs de seguretat".El consell de ministres també ha aprovat traspassar 25 milions d'euros a les comunitats per garantir que es substitueixin les beques menjador que s'han aturat a causa del tancament dels centres educatius i la distribució dels fons de contingència per fer front al coronavirus. Es donaran 300 milions d'euros a les autonomies per reforçar les polítiques socials i l'atenció als col·lectius de risc.Per altra banda, s'ha modificar la prohibició dels vols entre Espanya i Itàlia per permetre el retorn dels ciutadans espanyols que vulguin tornar des d'allà.

