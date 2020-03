La iniciativa Llibreries Obertes ven més de 1.000 llibres en només 24 hores

El lector entra al catàleg, escull quina novetat vol entre més de 6.000 títols del 2019 i 2020, i tria en quina llibreria vol contribuir i recollir d'aquí unes setmanes el llibre. Els organitzadors han explicat que serà per al llibreter el 100% del que genera la venda de llibres. En rebre cada comanda, el llibreter rebrà el 50% de l’import i quan pugui tornar a obrir, el 50% restant.De moment, hi ha inscrites un centenar de llibreries de proximitat de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, tot i que a través d'un formulari s'hi poden afegir tantes com es vulgui. La plataforma, asseguren, té suficient capacitat per aguantar un trànsit molt elevat de comandes.De moment, s'hi ha adherit des de l'Altell de Banyoles, La Tribu, L'obaga o el Gat pelut de Barcelona, la Quatre Cantons de Berga, la Llopa de Calella, Les Voltes de Girona, la Gralla de Granollers, la Caselles de Lleida, la Galatea de Reus, la Capona de Tarragona o l'Odissea de Vilafranca del Penedès, entre moltes d'altres. De Barcelona també hi ha altres llibreries com Laie, Ona i La Central.