Així viu la pandèmia un sensesostre a Manresa, confinat a dins del seu cotxe

Llit on dormirà a partir d'aquest dimarts, José Pérez. Foto: Arxiu particular

Aquest dimarts ha rebut la trucada definitiva dels Serveis Socials de Manresa. A les 3 de la tarda s'ha de presentar a l'antic edifici de les Germanetes dels pobres, al carrer Saleses, on tindrà una habitació individual on poder viure. No podrà sortir, i els àpats, "esmorzar, dinar i sopar", explica, li portaran a l'habitació. "No serà un problema no poder sortir", diu, i ho justifica: "Tindré més llibertat a l'alberg sense poder sortir, que ara vivint en el cotxe".José Pérez -no és el seu nom real-, de 46 anys, fa un mes que viu al seu cotxe. El té estacionat a l'aparcament del Pont de Ferro, entre la rotonda de Prat de la Riba i el barri de la Font dels Capellans. Explica que tenia una habitació llogada en un pis particular, però un dia va anar a visitar els seus fills -és divorciat- i quan va tornar havien canviat el pany i tenia les seves pertinences a la porta. Els Mossos no van poder fer res perquè no tenia cap contracte signat i tampoc no va poder recuperar els 300 euros que havia avançat.Prefereix no fer pública la seva identitat. "Tinc família i no vull perjudicar-la amb el meu cas", explica.A través de Facebook i grups de Whatsapp va anar vivint l'evolució de l'arribada dels primers casos de coronavirus a l'Estat i les mesures que s'han anat aplicant des de llavors, com el confinament. "La veritat és que ho he viscut i ho visc amb por, ja que soc del col·lectiu de risc", diu Pérez, que pateix una malaltia pulmonar i també d'ossos cròniques. Per això va "amb molta precaució" pel carrer o quan va al menjador social.Pérez explica que cada dia es desperta a un quart de sis del matí. "Em rento, vaig a algun lloc apartat de la ciutat per fer les meves necessitats, torno al cotxe, em torno a rentar, faig un cafè -fred- i després miro les xarxes socials i alguna pel·lícula fins a la 1, que vaig caminant fins a l'altra punta de Manresa, al menjador social". Aquest ha estat el seu inici de dia cada dia mentre ha viscut al cotxe.Fins a tres vegades hi ha anat la policia a veure'l, dues la Policia Local de Manresa i una vegada, els Mossos. "Sempre han estat molt amables i s'han preocupat per la meva situació, fins i tot una vegada em van portar un cafè, però em van comentar que no era competència seva, que enviarien l'informe a Serveis Socials", explica.També mostra el seu agraïment a la Creu Roja, "que han fet sempre el que han pogut". Des del primer dia li van dir que busqués allotjament, que ells se'n farien càrrec, "però, qui vols que m'ofereixi allotjament si els hostals no poden admetre noves reserves i, en el meu cas, no es volien arriscar a que tingués el coronavirus?". "Em pagaven l'allotjament, però no hi ha allotjament", conclou. Fins i tot Càritas es va oferir a pagar-li la gasolina per buscar un lloc on viure a Solsona o Tàrrega, "però els allotjaments d'allà estaven en la mateixa situació".Aquest dimarts, si no hi ha cap contratemps d'última hora, podrà establir-se en una habitació de l'antic edifici de les Germanetes dels pobres. Hi ha anat a les 3 de la tarda. "L'oferiment arriba un mes tard", es queixa, però viu amb esperança no haver d'estar al carrer amb la situació de pandèmia actual. Com que pertany al perfil de risc pel coronavirus, té una habitació per a ell sol a la seva nova residència. "Dormiré com un liró" diu en veure el seu nou llit.La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs, reconeix aque la situació de José Pérez "és una de les que més ens preocupava" entre les que hi ha a la ciutat. Tenia servei de menjador social i també de dutxa, mentre va ser operativa -ara es troba tancada pel risc que suposa entre el personal i els usuaris-, "i la Creu Roja li havia ofert suport per buscar allotjament, si bé no s'havia materialitzat". Aquest dimarts, finalment, s'ha habilitat una habitació per a ell perquè hi pugui viure."No podrà sortir d'allà mentre duri l'estat d'alarma", explica la regidora. "Ni falta que em fa" respon ell al diari quan el qüestiona sobre aquest fet.

